Торговые центры, которые откроются в рамках пилотного проекта, выберут с помощью лотереи
Выбор шести из 15 торговых центров, которые откроются в рамках пилотного проекта, будет осуществлен посредством лотереи, которую проведут при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения, сообщает "Калькалист".
Остальные 9 торговых центров будут выбраны тремя крупными сетями – "Азриэли", "Мелисрон" и "Газит Глоб".
Владельцы несетевых торговых центров, желающие принять участие в лотерее, должны будут подать заявки в течение ближайшей недели, и обязаться, что в случае победы в ней они имеют возможность соблюдать требования минздрава.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2020
В рамках "пилотного" проекта откроются рынки в пяти крупных городах
В рамках "пилотного" проекта откроются рынки в пяти крупных городах