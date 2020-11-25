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NEWSru.co.il :: Экономика25 ноября 2020 г., 07:46

Торговые центры, которые откроются в рамках пилотного проекта, выберут с помощью лотереи

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Торговые центры, которые откроются в рамках пилотного проекта, выберут с помощью лотереи

Выбор шести из 15 торговых центров, которые откроются в рамках пилотного проекта, будет осуществлен посредством лотереи, которую проведут при участии министерств финансов, экономики и здравоохранения, сообщает "Калькалист".

Остальные 9 торговых центров будут выбраны тремя крупными сетями – "Азриэли", "Мелисрон" и "Газит Глоб".

Владельцы несетевых торговых центров, желающие принять участие в лотерее, должны будут подать заявки в течение ближайшей недели, и обязаться, что в случае победы в ней они имеют возможность соблюдать требования минздрава.


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