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Экономика

Опрос "Mаарива": у "Ликуда" 25 мандатов, НДИ обходит "Еш Атид", Смотрич не проходит барьер

время публикации: 25 октября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 25 октября 2024 г., 10:40
Опрос "Маарива": у "Ликуда" 25 мандатов, НДИ обходит "Еш Атид", Смотрич не проходит барьер
Flash90

Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов.

Это на два мандата больше чем в прошлом опросе, который проводился до ликвидации лидера ХАМАСа Ихьи Синуара.

"Махане Мамлахти" также укрепляется на один мандат и набирает 21 мандат. У НДИ – 15 мандатов (+1), что позволяет ей обойти "Еш Атид" Яира Лапида, оставшийся с 14 мандатами.

ШАС и "Демократим" сохраняют свои позиции, набирая по 10 мандатов, "Оцма Йегудит" укрепляется на один мандат до 8 мандатов. У "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

"Ционут Датит" Бецалеля Смотрича после перерыва в несколько месяцев снова опускается ниже электорального барьера.

Экономика
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