Опрос "Mаарива": у "Ликуда" 25 мандатов, НДИ обходит "Еш Атид", Смотрич не проходит барьер
Согласно еженедельному пятничному опросу, проведенному компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов.
Это на два мандата больше чем в прошлом опросе, который проводился до ликвидации лидера ХАМАСа Ихьи Синуара.
"Махане Мамлахти" также укрепляется на один мандат и набирает 21 мандат. У НДИ – 15 мандатов (+1), что позволяет ей обойти "Еш Атид" Яира Лапида, оставшийся с 14 мандатами.
ШАС и "Демократим" сохраняют свои позиции, набирая по 10 мандатов, "Оцма Йегудит" укрепляется на один мандат до 8 мандатов. У "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.
"Ционут Датит" Бецалеля Смотрича после перерыва в несколько месяцев снова опускается ниже электорального барьера.