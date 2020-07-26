Правительство одобрило программу единоразовой дотации для каждого гражданина Израиля

В воскресенье, 26 июля, на заседании правительства была одобрена программа единоразовой дотации для каждого гражданина Израиля. 27 июля эта программа будет передана на утверждение Кнессета.

Министр финансов Исраэль Кац заявил по этому поводу: "830 тысяч граждан Израиля, относящихся к малообеспеченным слоям населения, получат двойную дотацию (750 шекелей × 2). Таким образом, будет создан баланс между намерением выплатить дотацию всем гражданам нашей страны, в том числе для стимулирования экономики, и необходимостью предоставить более значительную финансовую помощь тем, кто в этом нуждается".

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал: "Мы работаем над дополнительными программами стимулирования экономики и финансовой помощи пострадавшим от коронавируса. Мы продолжим приводить в движение колеса экономики, чтобы вернуть людей на рынок труда".

В то же время не получат дотацию лица, зарабатывающие более 640 тысяч шекелей в год (около 53,3 тысяч шекелей в месяц), а также руководящие работники государственного и общественного секторов, получающие более 30 тысяч шекелей в месяц.

Дата получения денег еще не определена.

Согласно утвержденной правительством программе, тот, чей доход в 2018 или 2019 годах превысил 651 тысяч шекелей в год, не будет иметь права на получение пособия или дополнения к пособию для получателей пенсии, но получит пособие на детей.

Предложение об исключении работников государственного сектора, которые зарабатывают более 30 тысяч шекелей в месяц, не было одобрено правительством, эти граждане получат дотацию.

Объем программы дотаций составит 6,5 миллиарда шекелей.