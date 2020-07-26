Правительство одобрило программу единоразовой дотации для каждого гражданина Израиля
В воскресенье, 26 июля, на заседании правительства была одобрена программа единоразовой дотации для каждого гражданина Израиля. 27 июля эта программа будет передана на утверждение Кнессета.
Министр финансов Исраэль Кац заявил по этому поводу: "830 тысяч граждан Израиля, относящихся к малообеспеченным слоям населения, получат двойную дотацию (750 шекелей × 2). Таким образом, будет создан баланс между намерением выплатить дотацию всем гражданам нашей страны, в том числе для стимулирования экономики, и необходимостью предоставить более значительную финансовую помощь тем, кто в этом нуждается".
Глава правительства Биньямин Нетаниягу сказал: "Мы работаем над дополнительными программами стимулирования экономики и финансовой помощи пострадавшим от коронавируса. Мы продолжим приводить в движение колеса экономики, чтобы вернуть людей на рынок труда".
Согласно утвержденной программе, каждый гражданин Израиля получит дотацию в размере 750 шекелей, а также дополнительные 500 шекелей за первого, второго или третьего ребенка на общую сумму до 3000 шекелей на семью. Представители социально-слабых слоев населения (получатели пособия по прожиточному минимуму, пособия по инвалидности, пособия по санитарному уходу, новые репатрианты, уволенные работники в возрасте старше 67 лет и пенсионеры, получающие социальную надбавку, в общей сложности – около 830 тысяч человек) получат дополнительную дотацию в размере 750 шекелей.
В то же время не получат дотацию лица, зарабатывающие более 640 тысяч шекелей в год (около 53,3 тысяч шекелей в месяц), а также руководящие работники государственного и общественного секторов, получающие более 30 тысяч шекелей в месяц.
Дата получения денег еще не определена.
Согласно утвержденной правительством программе, тот, чей доход в 2018 или 2019 годах превысил 651 тысяч шекелей в год, не будет иметь права на получение пособия или дополнения к пособию для получателей пенсии, но получит пособие на детей.
Предложение об исключении работников государственного сектора, которые зарабатывают более 30 тысяч шекелей в месяц, не было одобрено правительством, эти граждане получат дотацию.
Объем программы дотаций составит 6,5 миллиарда шекелей.
- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook
Черновик законопроекта минфина: богатые тоже получат дотации на детей
Доля социально слабых слоев населения в дотации увеличится, руководство госсектора дотаций не получит
Нетаниягу: "Мы сформируем группу министров, которая установит порядок распределения дотаций"
Нетаниягу представил новую дотацию: 750-3000 шекелей каждой семье