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NEWSru.co.il :: Экономика26 июля 2020 г., 11:47

Израиль испытывает тяжелый БПЛА Heron TP перед отправкой в Германию

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Израиль испытывает тяжелый БПЛА Heron TP перед отправкой в Германии Израиль испытывает тяжелый БПЛА Heron TP перед отправкой в Германии Израиль испытывает тяжелый БПЛА Heron TP перед отправкой в Германии

Накануне поставки в Германию первый израильский беспилотный самолет Heron TP (производитель государственный оборонный концерн "Авиационная промышленность", ТАА, IAI) совершил испытательный полет в воздушном пространстве Израиля, сообщает пресс-служба израильского министерства обороны.

В публикации отмечается, что речь идет о БПЛА Heron TP, модифицированном в соответствии с потребностями и требованиями министерства обороны Германии. Его создание является результатом совместного проекта отдела БПЛА в управлении оборонных исследований и разработок при минобороны Израиля, IAI и Airbus DS Airborne Solutions (из Airbus Group).

В сообщении минобороны Израиля сказано, что соглашение между оборонными ведомствами двух стран было подписано в июне 2018 года. Оно предусматривает не только аренду ряда БПЛА, но также услуги по их техническому обслуживанию и обучению персонала. Военнослужащие ВВС Германии проходят обучение под руководством своих израильских коллег на базе ВВС в центральной части Израиля.

Напомним, что 13 июня 2018 года Бундестаг утвердил сделку по аренде у Израиля беспилотных самолетов Heron TP, способных нести на себе оружие. Стоимость сделки – 720 миллионов евро израильскому оборонному концерну "Авиационная промышленность" за аренду семи БПЛА и 177 миллионов евро – правительству Израиля за использование аэродромов, центров управления, а также услуг технической поддержки и эксплуатации.

Два года назад сообщалось, что центр подготовки 85 германских звеньев управления будет расположен на базе ВВС "Тель-Ноф". В Германии отмечали, что это будет первый в истории случай нахождения постоянной базы Бундесвера на территории Израиля.


БПЛА Heron TP предназначены для миссий Бундесвера в Мали и Афганистане, и будут использоваться в течение семи лет, до завершения процесса разработки совместного европейского ударного БПЛА.

Сделка с Германией была согласована еще в 2013 году. Конкурирующая компания General Atomics несколько раз оспаривала контракт в суде, проиграв во всех инстанциях. В мае 2017 года высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил иск General Atomics против сделки. Данный суд стал последней судебной инстанцией по иску, изначально поданному в антимонопольное управление. После постановления суда сделка была передана для окончательного утверждения на рассмотрение Бундестага. Однако в июне 2017 года входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила о намерении блокировать сделку. Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман подчеркнул тогда, что его партия не против приобретения БПЛА за рубежом, но возражает против лизинга израильских беспилотников, которые могут быть использованы не только для разведки, но и для нанесения ракетных ударов по целям в Афганистане и Мали, где в рамках международных контингентов служат немецкие военные. Тем не менее, в апреле 2018 года Бундестаг возобновил рассмотрение этой сделки, а через несколько месяцев утвердил ее.

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