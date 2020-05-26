Новый прогноз Банка Израиля: меньше пессимизма в 2020 году, меньше оптимизма в 2021 году

В понедельник, 25 мая, Банк Израиля принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, сопроводив его публикацией нового экономического прогноза на 2020 и 2021 годы.

Согласно новой оценке центробанка, объемы израильской экономики в 2020 году сократятся на 4,5%, а не на 5,3%, как прогнозировалось месяц назад на пике кризиса.

В то же время темпы экономического роста в 2021 году будут меньше, чем ожидалось – 6,8% вместо 8,7%.

Что касается рынка труда, новый прогноз Банка Израиля оказался пессимистичнее предыдущего и на 2020, и на 2021 год. В конце текущего года уровень безработицы составит 8,5%, а не 8%, а к концу следующего – 5,5%, а не 4%.

Дефицит государственного бюджета в 2020 году составит 11,5%, а соотношение государственного долга к ВВП вырастет с 60% до 74%, что приведет к резкому росту расходов на обслуживание госдолга.

Следует отметить, что все прогнозы сопровождены пометкой, что они верны в случае, если не будет второй волны эпидемии коронавируса.

По состоянию на текущий момент израильская экономика работает на 81% мощности. Данные клиринговых компаний по кредитным сделкам свидетельствуют о возвращении частного потребления в большей части секторов экономики к докризисному уровню.

Экспорт израильской продукции резко сократился, импорт продукции также сократился, однако импорт сырья для промышленности остался на прежнем уровне.

Рынок рабочей силы, в пик кризиса сократившийся до 61% от докризисного, вырос в начале мая до 71%.

По состоянию на 10 мая, коммерческие банки отложили выплаты по 491 тысяче кредитов на общую сумму 6,16 миллиарда шекелей.

На одном уровне с Израилем пострадали экономики Великобритании, Дании, Нидерландов, Норвегии.

Экономика США, Японии, Швеции пострадала меньше, чем израильская, а Финляндия в первом квартале отчиталась о росте ВВП.

По странам из группы сопоставления (группа стран схожих с Израилем по объемам населения и степени развития экономики), в Израиле в первом квартале ВВП снизился на 7,1%, в Словакии – на 5,4%, в Чехии – на 3,6%, в Мексике – на 1,6%, в Южной Корее – на 1,4%, в Польше – на 0,5%, в Чили ВВП за первый квартал 2020 года вырос на 0,4%. Данные по Эстонии, Мальте, Словакии еще не опубликованы. При этом следует отметить, что Израиль начал принимать меры по борьбе с эпидемией на 2-4 недели раньше других стран группы сопоставления, поэтому на текущий момент сравнение проблематично и следует подождать показателей второго квартала.





