Минфин представил схему дотаций за возвращение работников из неоплачиваемого отпуска. Комментарий эксперта

Министерство финансов опубликовало схему выплаты дотаций работодателям за возвращение работников из неоплачиваемого отпуска общей стоимостью 6 миллиардов шекелей.

Согласно плану, любой работодатель вне зависимости от штата и оборота, получит 3,5 тысячи шекелей за работника, возвращенного из неоплачиваемого отпуска после 1 мая, и 7,5 тысяч шекелей за работника, возвращенного после 1 июня.

Условие получения дотации – возвращенный работник должен зарабатывать не менее 3.300 шекелей.

В дополнение к бюджету дотаций, 500 миллионов шекелей будут выделены на программы переквалификации для секторов экономики с высоким уровнем производительности.

Комментарий экономического обозревателя NEWSru.co.il Михаила Шафранова



Черновик законопроекта о выплате дотации опубликован для замечаний, и уже вызвал шквал критики.

Многие владельцы ресторанов и кафе, готовившиеся к открытию своих заведений 27 мая, объявили, что отложат открытие на 1 июня, несмотря на убытки, чтобы получить дотацию на возврат работников в полном объеме.

В сфере розничной торговли уличные несетевые магазины, начавшие работать в мае сразу после снятия карантина, получат значительно меньшую компенсацию чем крупные торговые сети, большая часть магазинов которых расположена в торговых центрах. Без компенсации останутся предприятия, начавшие возвращать работников в последние дни апреля.

Компенсация будет выплачиваться за каждого работника, включая тех, которых работодатель вернул бы в любом случае. Компании, старавшиеся сохранить как можно больше работников во время кризиса, получат меньшую компенсацию, чем компании, максимально переложившие заботу о работниках на государство. Эти шаги могут негативно отразиться на экономике во время следующих кризисов.

Напомним, что в среднем Ведомство национального страхования выплачивает каждому безработному около 6,5 тысяч шекелей в месяц. Выплата 7,5 тысяч шекелей в четыре этапа работодателю позволит государству сэкономить значительные средства.

Следует отметить, что еще при предыдущем министре финансов Моше Кахлоне руководство минфина выступало категорически против дотаций за возвращение всех работников без разбора. Однако обещание, данное премьер-министром Биньямином Нетаниягу после ультиматума торговых сетей, не оставило министерству большого пространства для маневра.