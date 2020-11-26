БАГАЦ обсуждает госбюджет, МВФ хвалит Израиль, кризис усиливается. Экономический обзор за неделю

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Высший суд справедливости второй раз за последние несколько лет обсуждает вопрос принятия государственного бюджета. Однако если несколько лет назад обсуждалась законность принятия двухгодичного бюджета, то на этот раз обсуждается законность поправки, повлекшей за собой отсутствие какого-либо госбюджета.

Однако даже если БАГАЦ признает поправку Хенделя-Хаузера, отложившую срок принятия бюджета на 2020 год до 23 декабря, незаконной, на принятие госбюджета такое решение не повлияет. Единственным его следствием станет роспуск Кнессета и новые выборы.

В недавнем интервью NEWSru.co.il министр финансов Исраэль Кац заявил, что государственный бюджет стал заложником политического противостояния. Можно спорить, кто виноват в сложившейся ситуации – Биньямин Нетаниягу, Бени Ганц, БАГАЦ или избиратели, выбравшие такой Кнессет, но в одном Кац прав – утверждение госбюджета на 2020 год технически еще возможно до конца 2020 года без закона о регулировании народного хозяйства, а вот утверждение госбюджета на 2021 год уже невозможно даже в таком виде.

Хотя с 1985 года правительства Израиля только один раз обошлись без принятия закона о регулировании народного хозяйства, придуманного Шимоном Пересом в 1985 году для проведения экстренных реформ на фоне тяжелого кризиса, наличие этого закона вовсе не является обязательным условием для принятия государственного бюджета. Однако сейчас экономика Израиля находится именно в той ситуации, для которой этот закон придумывался – кризис, требующий проведения масштабных рыночных реформ в различных сферах экономики в сжатые сроки. Хочу напомнить, что именно правильное использование кризиса 2001-2003 годов позволило Израилю сначала относительно безболезненно пережить кризис 2008-2009 годов, а затем, правильно использовав и этот кризис, подойти к текущему кризису в условиях, гораздо лучших, чем у большинства развитых стран. Поэтому отсутствие полноценного закона о регулировании народного хозяйства два кризисных года подряд будет серьезнейшим упущением, которое аукнется Израилю во время следующих кризисов.

В том же интервью Кац заявил, что проект госбюджета и закона о регулировании народного хозяйства будет представлен на утверждение правительства 29 ноября. К сожалению, можно с уверенностью сказать, что бюджет останется заложником политического конфликта, и вряд ли кто-то может дать гарантию, что он будет утвержден до роспуска Кнессета и новых парламентских выборов.

Похвалы МВФ, прогноз Credit Suisse и взлет шекеля

Вслед за рейтинговыми агентствами Moody's и S&P, хвалебный отзыв состоянию израильской экономики и антикризисным действиям израильских властей в первый период кризиса опубликовал Международный валютный фонд.

Аналитики МВФ отметили исключительно высокую устойчивость израильской финансовой системы, быструю и эффективную реакцию Банка Израиля, а также разумный меры правительства, сумевшего сохранить баланс между необходимым увеличением расходов на здравоохранение, социальную поддержку и поддержку бизнес-сектора, и сохранением резервов на случай нового экономического шока.

Основной претензией МВФ, как и авторов других отчетов, является отсутствие государственного бюджета на 2021 год, который должен привести к установлению приоритизации расходов, снижению уровней неопределенности и переходу к посткризисному развитию экономики. В частности, специалисты фонда рекомендуют перейти к точечным мерам поддержки, сфокусировать государственные инвестиции на помощи жизнеспособным бизнесам, делать упор на государственные проекты с большим количеством рабочих мест.

Среди других рекомендаций МВФ – налоговая реформа с отменой неэффективных налоговых льгот, активная дигитализация экономики, реформа системы образования, инвестиции в развитие рынка рабочей силы (с упором на малообразованную часть населения).

Перспективы выхода из глобального кризиса и непрекращающийся поток долларовых поступлений в израильский хайтек привели к стремительному укреплению курса шекеля по отношению к мировым валютам. Курс корзины валют основных торговых партнеров Израиля по отношению к шекелю опустился до исторического рекорда. Курс доллара по отношению к шекелю уже упал до отметки 3,32 шекеля за доллар, вплотную приблизившись к рекорду 2008 года, когда за один доллар давали 3,23 шекеля. Британский фунт опустился ниже 4,45 шекеля, а евро находится на уровне 3,95 шекеля. По оценкам специалистов, данная тенденция сохранится в обозримом будущем, несмотря на политический и экономический кризис. Общий прогноз – в 2021 году за доллар будут давать менее 3,3 шекеля. Отдельные прогнозы говорят о снижении курса шекеля до 2,8 шекеля за доллар, не только из-за сильных позиций шекеля, но и из-за падения курса доллара по отношении других мировых валют.

Тайна безработицы, замороженная статистика и призыв к совести населения

За последнюю неделю ни одна государственная структура не сочла нужным опубликовать данные по безработице. Зато в последние дни, более чем через полгода после начала кризиса, государственная служба трудоустройства разослала безработным требование в течение пяти дней зайти на сайт для уточнения своих личных данных. В противном случае им угрожают прекращением выплаты пособия.

Пока же налоговое управление бьет тревогу по поводу того, что многие безработные предпочитают работать "по-черному", что приводит к сокращению налоговых поступлений. Если в 2019 году объемы "черного капитала" оценивались в 20% от ВВП, то в 2020 году – уже в 22% от ВВП. Даже с учетом сокращения объемов экономики в кризисный год, речь идет о росте неучтенных доходов на 7 миллиардов шекелей и росте недособранных налогов на 1,75-2 миллиарда шекелей. В Налоговом управлении прекрасно понимают, что призывы руководства минфина "проявить сознательность и подумать о сионизме и благе государства, а не только о собственном кармане" вряд ли окажут какое-либо воздействие. Поэтому управление готовит превратить проводившиеся в последние годы мероприятия по добровольной явке с повинной в обмен на отказ от уголовного преследования в постоянную процедуру. В 2014-2016 годах явка с повинной принесла в госказну 3,5 миллиарда шекелей налогов, в 2017-2018 годах – 153 миллиона шекелей.

Между тем, министерство финансов занялось устранением статистической аномалии на рынке труда, которая может привести к серьезным последствиям – резкому росту средней зарплаты по стране из-за сокращения числа низкооплачиваемых рабочих мест. Однако вместо того, чтобы учитывать при расчете средней зарплаты пособия по безработице тех, кто остался без работы с начала кризиса, в минфине предпочли волевым решением заморозить показатель средней заработной платы на уровне декабря 2019 года. Такой шаг позволит не индексировать зарплаты высокопоставленных госслужащих, минимальную зарплату, а также тарифы на электроэнергию, муниципальный налог и т.д.

Размораживание выплат по ипотекам и ссудам

Одной из главных забот руководства Банка Израиля в последнее время является истечение срока замораживания выплат по ипотечным и потребительским ссудам. Напомним, что первоначально разрешение заморозить выплаты было предоставлено 7 мая, потом его действие было продлено 13 июля, а затем 29 сентября. Параллельно срок замораживания был продлен с трех месяцев до окончания 2020 года. На текущий момент объем замороженных ипотек и потребительских кредитов домохозяйств составляет 53 миллиарда шекелей, из которых 47 миллиардов шекелей приходятся на ипотеку. Размер не выплаченных платежей по замороженным ссудам и ипотекам достиг 3,5 миллиардов шекелей.

В Банке Израиля обоснованно опасаются, что требование возобновления выплат в полном объеме приведет к волне банкротств, как личных, так и корпоративных. При этом также очевидно, что невозможно откладывать выплату кредитов до бесконечности, поскольку это приводит к значительному увеличению суммы кредитов.

На текущий момент рассматривается следующий вариант "размораживания" ссуд, взятых домохозяйствами: – Отсрочку в выплате ссуд смогут получить только должники, доходы которых серьезно сократились в результате кризиса (предположительно – на 40% и более), и у которых доход домохозяйства нетто составляет менее 20 тысяч шекелей в месяц.

– Срок выплаты потребительских ссуд будет удвоен, что должно привести к сокращению размера ежемесячной выплаты на 50% (однако приведет к увеличению общей выплаченной суммы). Максимальное продление срока выплаты потребительских ссуд – до четырех лет.

– Те, кто не может возобновить выплату ипотечной ссуды в полном объеме, должны будут возобновить выплаты в размере по меньшей мере 25% от месячного платежа на период до двух лет. Оставшаяся часть платежей будет расписываться на общий срок выплаты ипотеки.



Следует подчеркнуть, что указанный план пока что касается тех 173 тысяч домохозяйств, которые уже воспользовались замораживанием платежей по кредитам. Домохозяйства, которые до сих пор не прибегали к этой мере, по-прежнему могут заморозить выплаты на срок до 6 месяцев с момента подачи прошения, если обратятся в банк до 31 декабря 2020 года.

"Размораживание" корпоративных ссуд требует согласования с министерством финансов, поскольку частично речь идет о кредитах под гарантии государства.

"После" не значит "вследствие"

На минувшей неделе некоторые израильские СМИ вышли с громкими заголовками по поводу "цунами банкротств" и "экономической пропасти" из-за коронавируса. Материалы под этими заголовками были посвящены отчету начальника отдела банкротств в министерстве юстиции, согласно которому, с января по середину ноября 2020 года в Израиле было подано 18990 прошений о личном банкротстве, что на 41% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Однако более внимательное прочтение отчета показывает, что уже за первый квартал 2020 года, то есть до пандемии коронавируса, было подано на 42% прошений о банкротстве больше, чем за первый квартал 2019 года. В частности, в марте 2020 года количество обращений с просьбой о признании человека банкротом выросло на 75% по сравнению с мартом 2019 года (с 1086 до 2038).

На самом деле, причиной роста обращений к процедуре личного банкротства стал вступивший в силу в сентябре 2019 года новый Закон о банкротстве, пришедший на смену Ордонансу о банкротстве времен британского мандата. Новый закон полностью поменял подход к процедуре банкротства, перейдя от политики санкций к политике реабилитации должников, особенно если речь идет о малых бизнесах, владельцы многих из которых смогут по прошествии четырех лет реабилитации получить прощение долгов. Еще одним следствием вступления закона в силу должно стать сокращение нагрузки на судебную систему и увеличение роли Службы судебных исполнителей, которой будут передаваться все дела на сумму до 150 тысяч шекелей.