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Иерусалим:
22 - 32°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
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Иерусалим:
22 - 32°
Тель-Авив:
23 - 30°
Эйлат:
30 - 41°
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