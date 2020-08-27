Компромисс по госбюджету: в чем его проблематичность. Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Вечером 24 августа Кнессет утвердил решение о предоставлении правительству отсрочки для принятия государственного бюджета на 2020 год. Вместо предложенных авторами законопроекта депутатами Цви Хаузером и Йоазом Генделем 100 дней, принятие госбюджета отложено на 120 дней, до 23 декабря.

В рамках соглашения между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" было сделано все, чтобы нечто, сформированное на оставшуюся часть 2020 года, выглядело как государственный бюджет, но было в достаточной степени покалечено, чтобы не получить такое наименование официально.

По условиям соглашения, до конца предпоследней недели календарного года коалиция должна утвердить государственный бюджет на 2020-2021 годы. Точнее, на последнюю неделю 2020 года и 2021 год. Если этот пункт соглашения не будет выполнен, 1 января автоматически будут объявлены выборы, ведь по закону, если календарный год завершается без утвержденного закона о госбюджете на этот год, Кнессет распускается.

Правительство будет функционировать исходя из одной двенадцатой бюджета 2019 года в месяц, однако с практически полной индексацией, как если бы был принят госбюджет 2020 года. В общей сложности соглашение предусматривает добавку 11 миллиардов шекелей. Если бы добавили 12 миллиардов шекелей, полученная сумма полностью совпадала бы с максимальным размером госбюджета 2020 года.

Отвечать за реализацию будет главный аудитор министерства финансов, а не бюджетный отдел минфина. Но при этом будет осуществляться дополнительный надзор правительства и финансовой комиссии Кнессета, как при настоящем госбюджете.

Если кто-то надеется, что подписанное соглашение будет реализовано полностью, и государственный бюджет все-таки будет принят, вынужден разочаровать: председатель коалиции Мики Зоар прямым текстом заявил, что цель "Ликуда" теперь – выборы, которые будут объявлены через те самые 120 дней.

Более того, соглашение нейтрализовало фактор религиозных партий, до сих пор бывших основной силой, добивавшейся принятия госбюджета. По условиям соглашения, уже в 2020 году 400 миллионов шекелей из 11-миллиардной прибавки пойдут на йешивы. И даже если госбюджет не будет принят, и будут объявлены выборы, в 2021 году будет проведена индексация бюджета с учетом инфляции и прироста населения за 2020 год. То есть бюджеты йешив будут проиндексированы автоматически, и не пострадают, как в начале 2020 года.

Таким образом, если соглашение не приведет к принятию госбюджета, а в это, еще раз подчеркну, очень мало кто верит, на протяжении всего 2021 года государство, находящееся в глубоком эпидемиологическом и экономическом кризисе, будет жить с бюджетом 2019 года, сформированным в марте 2018 года. Суммы статей бюджета будут проиндексированы. Но ни о каком системном подходе, пересмотре порядка приоритетов, постановке целей или реформах речи не идет. До тех пор, пока Биньямин Нетаниягу не уйдет с поста премьера или не сформирует узкое правительство, вся экономическая политика страны будет основана на латании прорех и предвыборном популизме. Можно констатировать, что идея правительства национального единства в виде противоречивого союза "Ликуда" и "Кахоль Лаван" дискредитировала себя настолько, насколько это вообще возможно.

Рынок труда

Государственная служба трудоустройства опубликовала прогноз, согласно которому к концу года количество безработных все еще будет превышать 500 тысяч человек. В частности, отчет содержит критику по поводу отсутствия в действиях правительства мер, стимулирующих выход на работу.

Еще один очень интересный отчет по этой теме опубликовал Израильский институт демократии. Согласно опросу, проведенному по заказу института, треть безработных не заинтересованы в участии в курсах переквалификации или повышения квалификации сроком в 3-6 месяцев, и 19% не заинтересованы участвовать в каких-либо курсах в принципе. Из них 84% считают, что их квалификация достаточна для возвращения на рынок труда. Эти данные свидетельствуют, что значительная часть безработных не намерена прикладывать усилия для повышения своей ценности на рынке труда, и государству придется что-то предпринимать, чтобы изменить эту ситуацию.

Однако не следует забывать, что, даже если опираться на данные ЦСБ о 513 тысяч безработных, в Израиле на текущий момент имеются всего 50 тысяч свободных ставок. И одной из первейших задач правительства, помимо поддержки безработных и поощрения переквалификации, должно стать создание новых рабочих мест, в том числе – путем инициирования локальных и национальных проектов. Еще одним вариантом расширения рынка труда является поощрение частной инициативы и поддержка малых бизнесов. К сожалению, особых подвижек ни в одном из этих направлений пока-что не видно.

Решения регуляторов

Комиссия по государственным тендерам в министерстве финансов впервые отстранила от участия в тендере компанию, руководство которой замешано в серии уголовных дел, связанных с коррупцией и картельным сговором. Компания "Дения Сибус" была снята с дистанции в борьбе за контракт на строительство скоростных полос и перехватывающих парковок на въездах в Гуш-Дан. Контракт стоимостью 2 миллиарда шекелей достался в итоге компании "Натив ле-Ир".

Решением министерства здравоохранения больничные кассы прекращают проводить бесплатные проверки на коронавирус для выезжающих за границу. Теперь проверку можно будет сделать только в больницах, и стоить эта проверка может дороже чем билет: от 300 шекелей в "Асаф а-Рофе" до почти 1000 шекелей в "Адасе".