Гендиректор ЦИК: из-за эпидемии выборы обойдутся на 120 млн шекелей дороже

Согласно оценке генерального директора центральной избирательной комиссии Орли Адас, для проведения всеобщих выборов в Кнессет в условиях эпидемии коронавируса ЦИК потребуется добавка бюджета в размере не менее 120 миллионов шекелей.

ЦИК планирует увеличить количество избирательных участков с 11 тысяч до 14 тысяч. Три тысячи дополнительных избирательных участков предназначены для больных коронавирусом или находящихся в изоляции в связи с контактом с коронавирусным больным.

В частности, планируется создание избирательных участков "драйв-ин", в которых избиратели, находящиеся в самоизоляции, смогут проголосовать, не выходя из автомобиля.

Кроме того, потребуется дополнительная рабочая сила для подсчета голосов, поскольку количество голосующих в двойных конвертах не в своем избирательном участке значительно вырастет, а количество дней, отведенных на подсчет голосов, сократится из-за праздника Песах.