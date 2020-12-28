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NEWSru.co.il :: Экономика28 декабря 2020 г., 21:57

Гендиректор ЦИК: из-за эпидемии выборы обойдутся на 120 млн шекелей дороже

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Гендиректор ЦИК: из-за эпидемии выборы обойдутся на 120 млн шекелей дороже

Согласно оценке генерального директора центральной избирательной комиссии Орли Адас, для проведения всеобщих выборов в Кнессет в условиях эпидемии коронавируса ЦИК потребуется добавка бюджета в размере не менее 120 миллионов шекелей.

ЦИК планирует увеличить количество избирательных участков с 11 тысяч до 14 тысяч. Три тысячи дополнительных избирательных участков предназначены для больных коронавирусом или находящихся в изоляции в связи с контактом с коронавирусным больным.

В частности, планируется создание избирательных участков "драйв-ин", в которых избиратели, находящиеся в самоизоляции, смогут проголосовать, не выходя из автомобиля.


Кроме того, потребуется дополнительная рабочая сила для подсчета голосов, поскольку количество голосующих в двойных конвертах не в своем избирательном участке значительно вырастет, а количество дней, отведенных на подсчет голосов, сократится из-за праздника Песах.

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