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NEWSru.co.il :: Экономика28 июня 2020 г., 15:57

Период получения пособия по безработице продлен до августа

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Период получения пособия по безработице продлен до августа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр финансов Исраэль Кац приняли решение продлить период получения пособия по безработице до середины августа.

В рамках этого решения будет продлено также право на получение специальной дотации лицам 67 лет и старше, которые ввиду прекращения занятости из-за эпидемии коронавируса, в ближайшее время не вернутся на работу.

По окончании этого периода продление права на получение вышеуказанных выплат будет пересмотрено, исходя из показателей занятости на рынке труда.


Решение было принято в ходе консультации с участием управляющего Центральным Банком Израиля и главы Национального совета по вопросам экономики. Решение является продолжением политики правительства по стимулированию экономики страны и возвращению израильских граждан на рабочие места - наряду с обязательством позаботиться обо всех, кто в ближайшее время не вернется на работу.

Чтобы обеспечить быстрое завершение процесса утверждения законодательства, этот раздел будет включен в качестве поправки к Закону о дотациях для лиц старше 67 лет, который находится на рассмотрении в Кнессете (второе и третье чтения).

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