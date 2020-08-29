Власти ОАЭ отменили закон об экономическом бойкоте Израиля

В субботу, 29 августа, наследный принц Абу Даби Мухаммад Бин Заид ан-Нахайян отменил закон 1972 года об экономическом бойкоте Израиля и связанных с ним санкциях.

Глава ОАЭ подписал также ряд указов, позволяющих компаниям и индивидуальным предпринимателям в ОАЭ заключать торговые и финансовые сделки с израильскими компаниями; Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и продукцию, а также торговать на территории арабской страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственное информационное агентство ОАЭ.

В понедельник израильская делегация, руководимая главой Совета национальной безопасности Меиром Бен Шабатом, отправится с первым официальным визитом в Абу-Даби. Ожидается, что в ходе визита будут подписаны соглашения о сотрудничестве стран в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения.

На борт самолета поднимется также американская делегация, возглавляемая зятем и советником президента США Джаредом Кушнером, которого называют архитектором соглашения между Израилем и ОАЭ. Это будет первый пассажирский рейс по маршруту Тель-Авив – Абу-Даби. Накануне он уже появился в расписании полетов из аэропорта Бен-Гурион под номером 971.