Утверждена программа дотаций населению

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях программу дотаций населению. В соответствии с этой программой, каждый гражданин старше 18 лет, чей доход составляет менее 651 тысячи шекелей в год, получит подарок в размере 750 шекелей. На каждого из первых четырех детей государство выплатит подарок на сумму 500 шекелей, и по 300 шекелей на каждого следующего ребенка.

В Институте национального страхования "Битуах леуми" заявили, что деньги начнут переводиться на счета со 2 августа. Прежде всего деньги будут переведены семьям с детьми младше 18 лет.

Инвалиды ЦАХАЛа получат такую же дотацию как обычные граждане, а те, кто имеют право на пособие от министерства обороны (ТАГАМ), получат двойную помощь.

Как сообщалось ранее, демобилизованные солдаты (в первый год после завершения службы) получат дополнительные 500 шекелей и сумма дотации, получаемой ими, составит 1250 шекелей.

Начиная с 4 августа, демобилизованные военнослужащие, с момента завершения службы которых прошло не более пяти лет, смогут подавать просьбу об использовании дотации на оговоренные цели: учеба, женитьба, приобретение квартиры, открытие бизнеса, обучение вождению, получение специальности. Демобилизованные военнослужащие, с момента завершения службы которых прошло более пяти лет, получат дотацию автоматически на банковский счет.





