Иерусалим:
23 - 34°
Тель-Авив:
27 - 31°
Эйлат:
33 - 43°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика29 июля 2020 г., 15:35

Утверждена программа дотаций населению

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Утверждена программа дотаций населению

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях программу дотаций населению. В соответствии с этой программой, каждый гражданин старше 18 лет, чей доход составляет менее 651 тысячи шекелей в год, получит подарок в размере 750 шекелей. На каждого из первых четырех детей государство выплатит подарок на сумму 500 шекелей, и по 300 шекелей на каждого следующего ребенка.

В Институте национального страхования "Битуах леуми" заявили, что деньги начнут переводиться на счета со 2 августа. Прежде всего деньги будут переведены семьям с детьми младше 18 лет.


Люди, получающие пособия от "Битуах леуми", получат двойную дотацию. Речь идет об инвалидах, узниках Сиона, израильтянах, пострадавших в терактах, переживших Катастрофу, малоимущих репатриантах и нуждающихся в уходе пожилых людях. Также двойную дотацию получат те, кто живут на пособие по прожиточному минимуму. Речь идет о людях всех возрастов. На двойную дотацию имеют право и получающие алименты граждане.

Инвалиды ЦАХАЛа получат такую же дотацию как обычные граждане, а те, кто имеют право на пособие от министерства обороны (ТАГАМ), получат двойную помощь.

Как сообщалось ранее, демобилизованные солдаты (в первый год после завершения службы) получат дополнительные 500 шекелей и сумма дотации, получаемой ими, составит 1250 шекелей.

Начиная с 4 августа, демобилизованные военнослужащие, с момента завершения службы которых прошло не более пяти лет, смогут подавать просьбу об использовании дотации на оговоренные цели: учеба, женитьба, приобретение квартиры, открытие бизнеса, обучение вождению, получение специальности. Демобилизованные военнослужащие, с момента завершения службы которых прошло более пяти лет, получат дотацию автоматически на банковский счет.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 июля 2020
Скорректирован законопроект "о дотациях каждому израильтянину"
// NEWSru.co.il // Экономика // 28 июля 2020
Исраэль Кац: "Критерии получения общей дотации не изменились"
// NEWSru.co.il // Экономика // 27 июля 2020
Программа единоразовой дотации всем израильтянам утверждена в первом чтении

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:35 "Битуах Леуми" во избежание мошенничества не будет рассылать сообщения о переводе дотации на счет
15:45 Итоги валютных торгов: курсы доллара и евро снизились
15:35 Утверждена программа дотаций населению
10:03 FT: Moderna намерена продавать вакцину от COVID-19 за 25-30 долларов
08:27 Кац намерен в воскресенье представить правительству бюджет на 2020 год
08:10 Увольнения в "Авиационной промышленности" заморожены
07:41 "Калькалист": на покупку "Эль-Аля" появился еще один претендент
23:49 Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил программу финансовой помощи пострадавшим от кризиса
19:15 Скорректирован законопроект "о дотациях каждому израильтянину"
15:35 Исраэль Кац: "Критерии получения общей дотации не изменились"
...