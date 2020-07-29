Утверждена программа дотаций населению
Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях программу дотаций населению. В соответствии с этой программой, каждый гражданин старше 18 лет, чей доход составляет менее 651 тысячи шекелей в год, получит подарок в размере 750 шекелей. На каждого из первых четырех детей государство выплатит подарок на сумму 500 шекелей, и по 300 шекелей на каждого следующего ребенка.
В Институте национального страхования "Битуах леуми" заявили, что деньги начнут переводиться на счета со 2 августа. Прежде всего деньги будут переведены семьям с детьми младше 18 лет.
Люди, получающие пособия от "Битуах леуми", получат двойную дотацию. Речь идет об инвалидах, узниках Сиона, израильтянах, пострадавших в терактах, переживших Катастрофу, малоимущих репатриантах и нуждающихся в уходе пожилых людях. Также двойную дотацию получат те, кто живут на пособие по прожиточному минимуму. Речь идет о людях всех возрастов. На двойную дотацию имеют право и получающие алименты граждане.
Инвалиды ЦАХАЛа получат такую же дотацию как обычные граждане, а те, кто имеют право на пособие от министерства обороны (ТАГАМ), получат двойную помощь.
Как сообщалось ранее, демобилизованные солдаты (в первый год после завершения службы) получат дополнительные 500 шекелей и сумма дотации, получаемой ими, составит 1250 шекелей.
Начиная с 4 августа, демобилизованные военнослужащие, с момента завершения службы которых прошло не более пяти лет, смогут подавать просьбу об использовании дотации на оговоренные цели: учеба, женитьба, приобретение квартиры, открытие бизнеса, обучение вождению, получение специальности. Демобилизованные военнослужащие, с момента завершения службы которых прошло более пяти лет, получат дотацию автоматически на банковский счет.
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