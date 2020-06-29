Уровень безработицы среди репатриантов последней волны - 28%

Согласно данным министерства алии и интеграции, уровень безработицы среди репатриантов, прибывших в Израиль в период с начала 2018 года, составляет 28%, что существенно выше среднего показателя по стране.

В указанный период в страну прибыли около 72 тысяч репатриантов, из которых 23,5 тысячи – в трудоспособном возрасте (остальные – пенсионеры и несовершеннолетние). 6670 репатриантов этой волны на текущий момент являются безработными.

Министр абсорбции Пнина Тамано-Шата, представившая эти данные на воскресном совещании правительства, призвала изменить закон о пособии по безработице так, чтобы позволить получать его репатриантом уже в течение первого года в стране. По ее словам, она согласовала продвижение соответствующей поправки с министром финансов Исраэлем Кацем и министром социального обеспечения Ициком Шмули.

Следует отметить, что закон требует, чтобы претендент на получение пособия по безработице имел трудовой стаж в 12 месяцев из последних 18 месяцев. Кроме того, на текущий момент новый репатриант имеет право на пособие по прожиточному минимуму только после 12 месяцев пребывания в Израиле.