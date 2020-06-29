Иерусалим:
24 - 31°
Тель-Авив:
25 - 31°
Эйлат:
30 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Экономика29 июня 2020 г., 07:27

Уровень безработицы среди репатриантов последней волны - 28%

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Уровень безработицы среди репатриантов последней волны - 28%

Согласно данным министерства алии и интеграции, уровень безработицы среди репатриантов, прибывших в Израиль в период с начала 2018 года, составляет 28%, что существенно выше среднего показателя по стране.

В указанный период в страну прибыли около 72 тысяч репатриантов, из которых 23,5 тысячи – в трудоспособном возрасте (остальные – пенсионеры и несовершеннолетние). 6670 репатриантов этой волны на текущий момент являются безработными.

Министр абсорбции Пнина Тамано-Шата, представившая эти данные на воскресном совещании правительства, призвала изменить закон о пособии по безработице так, чтобы позволить получать его репатриантом уже в течение первого года в стране. По ее словам, она согласовала продвижение соответствующей поправки с министром финансов Исраэлем Кацем и министром социального обеспечения Ициком Шмули.


Следует отметить, что закон требует, чтобы претендент на получение пособия по безработице имел трудовой стаж в 12 месяцев из последних 18 месяцев. Кроме того, на текущий момент новый репатриант имеет право на пособие по прожиточному минимуму только после 12 месяцев пребывания в Израиле.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:28 Две трети лишившихся работы в сентябре – женщины
08:21 Государство потребовало от гурских хасидов вернуть 16 млн шекелей за недостроенную больницу в Ашдоде
21:38 Финкомиссия Кнессета утвердила увеличение отрицательного подоходного налога
15:35 Итоги валютных торгов: курс доллара снизился, курс евро возрос
14:32 В октябре бензин в Израиле подешевеет на четыре агоры за литр
14:18 Новый пакет экономической помощи утвержден в итоговом чтении в присутствии пяти депутатов
13:34 Банк Израиля разрешил продлить приостановку платежей по потребительским кредитам
12:10 Служба трудоустройства: за выходные и Судный день добавились 42.525 безработных
10:18 В Израиле заработала сотовая связь пятого поколения
08:45 Курс турецкой лиры рухнул до рекордно низкой отметки, несмотря на усилия центробанка
...