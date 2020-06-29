Отчет: представительство новых репатриантов на госслужбе втрое меньше их доли в населении

В соответствии с определением, данным в Законе о государственной службе, новым репатриантом является лицо, прибывшее в Израиль в совершеннолетнем возрасте и находящееся в стране менее 12 лет.

Согласно отчету, подготовленному исследовательским центром Кнессета, по состоянию на конец 2018 года доля населения страны, отвечающего этому критерию, составляла 3,4%. В 2019 году доля новых репатриантов на госслужбе составляла 1,2%, что почти втрое меньше их доли в населении. При этом следует отметить, что настоящая цифра занижена в определенной степени, поскольку обозначение принадлежности к группе не является обязательным.

При этом, в отличие от других групп, признанных меньшинствами (выходцы из Эфиопии, арабы, друзы, бедуины, ультраортодоксы и т.д.), правительство не ввело определенной квоты для представительства новых репатриантов.

Для сравнения, представители общины выходцев из Эфиопии, доля которых в населении – 1,7%, на период подготовки отчета составляли 2,8% госслужащих (в отчете исследовательского центра Кнессета приводятся данные по двум группам – новым репатриантам и выходцам из Эфиопии). В период после принятия закона о пропорциональном представительстве выходцев из Эфиопии в госструктурах их доля от общего количества госслужащих выросла почти вдвое.

Согласно указанным в отчете данным, в 2019 году на госслужбе работали 960 новых репатриантов, из которых 68% – женщины.

83% новых репатриантов на госслужбе работали в системе здравоохранения, и лишь 17% – в министерствах и ведомствах (общее распределение – 45% в системе здравоохранения, 55% – в министерствах и ведомствах, среди выходцев из Эфиопии – 68,5% в системе здравоохранения, 31,5% в министерствах и ведомствах).

В 2019 году в министерствах и ведомствах работали 64 новых репатрианта, составлявшие 0,4% из 43873 работников, то есть их представительство в министерствах было в десять раз меньше их доли в населении (доля представителей эфиопской общины – 1,6%). 75% репатриантов в министерствах были заняты на профессиональных должностях и 25% – на административных (общее распределение – 43% на административных должностях, 57% – на профессиональных, среди представителей эфиопской общины – 58% на административных должностях и 42% – на профессиональных).

В распределении по должностным ступеням, 37% репатриантов работали на младших должностях, 46% – на должностях профессионального управления, 16% – на руководящих должностях среднего звена и 0,8% – на руководящих должностях высшего звена. Для сравнения, только 7% представителей эфиопской общины работали на руководящих должностях среднего звена и 0,4% – на руководящих должностях высшего звена.

Больше всего репатриантов работали в министерстве алии и интеграции, в котором их доля составляла 4,3% штата. Далее следуют министерства здравоохранения (2,2%), туризма (1,8%), сельского хозяйства (1,2%), иностранных дел (1%), экологии и строительства (по 0,9%), экономики и энергетики (по 0,8%), главы правительства (0,6%), науки и культуры и внутренних дел (по 0,3%), юстиции, финансов, транспорта (по 0,2%), просвещения и внутренней безопасности (по 0,1%). В министерстве социального равноправия, министерстве по делам религий, министерстве связи и министерстве по делам Негева и Галилеи не работает ни одного нового репатрианта. Представители эфиопской общины работали во всех министерствах, самое низкое представительство – в МИДе (0,7%), самое высокое – в министерствах абсорбции и здравоохранения (4,5% и 4,2% соответственно).

В государственной системе здравоохранения в 2019 году работало 796 новых репатриантов, составлявших 2,2% от общего количества работников (доля выходцев из Эфиопии – 4,2%). 71% из них работали на профессиональных должностях и 29% – на административных (среди выходцев из Эфиопии – 58% на административных должностях). 29% новых репатриантов в государственной системе здравоохранения – врачи, 23% – медперсонал среднего звена. Только 1% новых репатриантов в государственной системе здравоохранения занимали руководящие должности среднего звена.

Согласно отчету, до сих пор ни один новый репатриант не принимал участия в программах подготовки руководящего персонала, проводимых управлением госслужащих. Среди выходцев из Эфиопии участие в таких программах принял только один человек.