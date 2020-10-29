Ослабление карантинных мер и экономика Израиля. Еженедельный обзор

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов.

Теперь можно с уверенностью сказать: государственный бюджет на 2021 год не будет принят до конца 2020 года. Не помогли ни ультиматумы "Кахоль Лаван", ни настоятельная рекомендация Банка Израиля, ни поддержка некоторых министров в "Ликуде" (например, Юваля Штайница).

Когда будет принят госбюджет, зависит от того, уступит ли "Кахоль Лаван" в очередной раз или же вынудит Кнессет пойти на выборы. В первом случае бюджет может быть принят между февралем и сентябрем 2021 года. Во втором – можно ожидать утверждения бюджета в апреле-июне 2021 года.

Выбор в пользу школ

На фоне вялой перепалки по поводу госбюджета главным вопросом недели было определение следующего этапа ослабления карантинных мер. Правительство должно было определить порядок приоритетов и установить, что важнее – возобновление учебы в 1-4 классах или возобновление работы магазинов и бизнесов, осуществляющих прием клиентов.

В итоге, по состоянию на текущий момент (подчеркиваю это, поскольку до 1 ноября все еще может измениться), предпочтение было отдано школам. Также смогут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, центры альтернативной медицины, предоставляющие услуги клиентам в формате "один на один". Принятие решения сопровождалось скандалами в Кнессете и массированным давлением экономических организаций и групп интересов.

Выбор осложнялся тем, что минздрав требовал возобновления учебы в младших классах в "капсулах" по 18 человек, однако у минпроса ресурсы были для открытия в таком формате только для 3-4 классов. Министр просвещения Йоав Галант еще в июле, когда было решено не создавать "капсулы" для 1-2 классов, предупреждал, что перестроиться по ходу учебного года будет проблематично. Сначала было решено, что 3-4 классы вернутся в школу на всю неделю, а 1-2 классы – на три дня. Решение вызвало возмущение и попытку обеспеченных муниципалитетов организоваться самостоятельно для возвращения 1-2 классов в школу на всю неделю. Однако эта инициатива была заблокирована профсоюзом учителей. В итоге, на текущий момент, было решено, что 1-4 классы вернутся в школу на 4 дня в неделю.

Дальнейшее развитие событий зависит от способности правительства устоять под давлением, которое будет только усиливаться.

Эйлат и Мертвое море, как "заграница"

Кабинет министров по борьбе с короной утвердил инициативу по объявлению курортов Мертвого моря и Эйлата "зелеными туристическими зонами". Для посещения "зеленых" курортов будет необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.

Также министерства финансов и туризма согласовали программу по расширению помощи гостиничному бизнесу. Решение министра финансов Исраэля Каца и министра туризма Орит Фаркаш а-Коэн позволит небольшим гостиницам получать специальную помощь, в дополнение к помощи, которая предоставляется всем бизнес-предприятиям.

Учитывая, что индустрия туризма начнет восстанавливаться одной из последних, любые меры, направленные на ее поддержание, можно только приветствовать. Однако сроки реализации этих инициатив пока еще не ясны.

Прогноз банка Израиля и решение Moody's

Как и ожидалось, Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений на уровне 0,1%, однако, впервые в истории страны, открыл коммерческим банкам кредитную линию на 10 миллиардов шекелей под отрицательный процент (-0,1%). Воспользоваться кредитной линией коммерческие банки смогут с целью финансирования программ по кредитованию малого бизнеса. Общий объем кредитной линии – 10 миллиардов шекелей. Максимальная ставка, под которую банки смогут выдавать из этих денег кредиты малым бизнесам – prime + 1,3%, то есть на текущий момент – 2,8%. Таким образом центробанк пытается помочь малым бизнесам, которым банки отказывают в кредите в рамках программ экономической помощи, реализуемых правительством.

Согласно этому сценарию, объемы экономики страны в 2020 году сократятся на 5%, а не на 4,5%, как прогнозировалось в конце августа. Это сокращение ВВП должно быть компенсировано экономическим ростом в 2021 году на 6,5%, а не на 6%, как прогнозировалось ранее. Что касается безработицы, то к концу четвертого квартала 2020 года прогнозируется 16,7% безработицы, а к концу 2021 года – 7,8% безработицы.

Повторная утрата контроля над эпидемиологической ситуацией, согласно центробанку, грозит стране тяжелейшими последствиями. В таком случае, экономика страны в 2020 году сократится на 6,5%, а в 2021 году вырастет только на 1% (существенно меньше темпов прироста населения). Уровень безработицы в таком случае к концу 2021 года будет составлять 13,9%.

Между тем, агентство Moody's первым из "большой тройки" опубликовало новый отчет по экономике Израиля. Вопреки опасениям, на текущий момент агентство, в апреле снизившее прогноз на рейтинг с позитивного на стабильный, оставило суверенный кредитный рейтинг Израиля без изменений на уровне A1 со стабильным прогнозом. В заявлении говорится, что "на текущий момент сильные стороны израильской экономики позволяют Израилю противостоять серьезному, но временному кризису, вызванному вспышкой коронавируса". В то же время в агентстве предупреждают, что продолжение политического кризиса, угрожающего налогово-бюджетной дисциплине, может привести к снижению рейтинга. Прогноз Moody's менее оптимистичен, чем прогноз Банка Израиля - сокращение ВВП на 5,5% в 2020 году и рост на 6% в 2021 году.

Как и на прошлой неделе, поток возвращающихся на работу вдвое превышает число новых безработных, однако этот поток пока еще слишком мал, чтобы оказать реальное влияние на показатели безработицы. В среднем в сутки о возвращении на работу сообщают 4-5 тысяч человек, и около 2,5-3 тысяч регистрируются в службе трудоустройства. При этом определенное количество сообщает о возвращении на работу с задержкой или не сообщает вовсе.

Как всегда, в пик кризиса статистические данные запаздывают, не отражая реальной картины. Согласно отчету Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), по состоянию на конец сентября количество получателей пособия по безработице выросло на 40% по сравнению с августом и составило 641 тысячу человек. Однако эти данные не учитывают ни две дополнительные недели локдауна в октябре, ни первый этап выхода из кризиса, поэтому делать на их основании какие-либо выводы проблематично. Хотелось бы пожелать "Битуах Леуми", уже потратившему миллиард шекелей на новую компьютерную систему, обеспечить возможность публикации двухнедельных, а в разгар кризиса – еженедельных отчетов, позволяющих получить текущую картину рынка труда.

Только недоумение вызвал очередной отчет государственного контролера Матаниягу Энгельмана, посвященный проверке того, как министерства и ведомства справляются с кризисом. Фактически отчет состоит из перечисления данных в лучшем случае на конец августа, а во многих случаях – на апрель-май 2020 года. В нем перечисляются недочеты в действиях различных министерств, включая министерства просвещения, здравоохранения, финансов, и таких ведомств, как налоговое управление. В частности, отчет описывает недочеты в механизме распределения первой дотации за март-апрель 2020 года.

И еще в одном выскажусь против последних публикаций в экономической прессе. Во вторник многие СМИ обрушились на налоговое управление за то, что оно "посмело в разгар кризиса потребовать" возврата денег от предпринимателей, которые получили дотации, не соответствуя критериям их выплаты. Хочу напомнить возмущающимся, что механизм "выплат на основе доверия" был запущен правительством после абсолютно справедливой критики по поводу чрезмерной бюрократизации процесса распределения первой дотации. Однако доверие не означает вседозволенность, и налоговое управление сразу предупреждало, что те, кто получил дотацию по ошибке, должны будут ее вернуть после проведения проверки. Возврат не обусловлен выплатой штрафов и пеней, за исключением случаев сознательного обмана.

Возвращаясь к действиям правительства, приходится снова сетовать на отсутствие разъяснительной работы. Людям, находящимся в кризисной ситуации, недостаточно "победной реляции о выделении денег". Им необходимо объяснить всю процедуру. На этой неделе министерство финансов опубликовало заявление о выплате дополнительной дотации части безработных и тем, кто вернулся на работу после длительной безработицы. Вскоре "Битуах Леуми" был вынужден отбиваться от наплыва требующих деньги, и опубликовать специальное обращение, в котором объясняется, что деньги будут выплачены только после того, как соответствующий закон будет принят Кнессетом.

Регев против метро

Одним из наиболее заметных экономических скандалов минувшей недели стало объявление министра транспорта Мири Регев о том, что она будет выступать против плана строительства метро в Гуш-Дане. По словам Регев, невозможно тратить все деньги на "государство Тель-Авив", и вместо метро она будет продвигать строительство поездов до Эйлата и до Кирьят-Шмоны. При этом Регев отмела доводы экономистов, заявив, что "нельзя руководствоваться только экономической целесообразностью, и что, если бы такие советники были у Давида Бен-Гуриона, границы Израиля проходили бы по границам Гуш-Дана".

Против Регев выступили бывший министр транспорта Бецалель Смотрич, рекомендовавший новой главе минтранса сначала изучить вопрос, а только потом говорить о финансовой стороне проекта, и министр внутренних дел Арье Дери, поддержавший находящиеся в его ведении органы планирования.

Следует сразу отметить, что на данном этапе план строительства метро в Гуш-Дане находится в ведении министерств внутренних дел и финансов, а не министерства транспорта. Органы планирования уже представили для возражений планы первой и второй линий метро, и в ближайшие дни должны представить для возражений третью линию. Во вторник, уже после заявления Регев, Национальный совет по планированию и застройке опубликовал для возражений генеральный план развития Гуш-Дана вдоль линий метро.

Общая стоимость проекта по строительству метро оценивается в 150 миллиардов шекелей, из которых значительную часть планируется привлечь у частного сектора, а большая часть оставшейся суммы должна финансироваться за счет повышения стоимости земли вдоль веток метро. Если учитывать косвенную прибыль, пуск метро должен существенно сократить пробки в центре Гуш-Дана, стоимость которых уже сейчас оценивается в 35-40 миллиардов шекелей в год. Официальная проверка рентабельности проекта показала, что строительство метро будет приносить экономике страны 33 миллиарда шекелей в год.

Что касается приоритетов между метро в Гуш-Дане и поездами в Эйлат и Кирьят-Шмону: для облегчения доступа жителей периферии к Гуш-Дану недостаточно дать им возможность добраться до Гуш-Дана, надо еще обеспечить возможность быстрого перемещения по Гуш-Дану. Проект метро охватывает отнюдь не только Тель-Авив с Рамат-Ганом и Гиватаимом. Конечные станции метро будут в Реховоте, Лоде, аэропорту Бен-Гурион, Петах-Тикве, Кфар-Сабе, Раанане, а сами ветки будут проходить по территории 20 населенных пунктов центра страны. Речь идет о большой агломерации, включающей в себя почти весь центральный округ. Транспортная система Гуш-Дана уже перегружена, и строительство трамвайных линий облегчит ситуацию. Строительство скоростных подземных коммуникаций, не связанных ограничениями наземного транспорта, позволит обслуживать регион в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Строительство железнодорожной линии до Кирьят-Шмоны и в целом включение северо-восточной части страны в железнодорожную сеть необходимо, и постепенно продвигается в последние годы. После длительных задержек поезда "дошли" до Бейт-Шеана и Кармиэля. Дальнейшее строительство ветки Кармиэль-Кирьят-Шмона находится в стадии продвинутого планирования. В отличие от строительства метро, это строительство государству придется полностью финансировать из бюджета. И вот здесь правительству действительно придется определять порядок приоритетов.

Идея строительства железнодорожной линии до Эйлата поднимается раз в несколько лет, проводится проверка экономической рентабельности, и на этом все глохнет. Если говорить о строительстве пассажирской железной дороги, то она действительно нерентабельна. 40 миллиардов шекелей, вложенные в такой проект, никогда не окупятся. Более того, по мнению некоторых экспертов, будет нанесен ущерб экономике Негева, поскольку те, кто сейчас едут в Эйлат через населенные пункты Негева, будет сразу проскакивать в Эйлат. Строительство грузовой железной дороги, по некоторым оценкам, может быть оправдано экономически. Более того, китайские компании предлагали правительству Израиля построить такую железную дорогу в обмен на концессию на длительный срок. Однако, по словам того же Смотрича, эта идея блокируется в первую очередь по геополитическим соображениям. Строительство грузовой железной дороги из Эйлата в Ашдод может поссорить Израиль с Египтом. В любом случае, с точки зрения развития Эйлата на текущий момент гораздо рентабельнее построить нормальную транспортную артерию между городом и аэропортом Рамон, а также ускорить работы по расширению шоссе номер 90.

Развитие Иудеи и Самарии

В дополнение к утвержденному на прошлой неделе строительству нескольких тысяч единиц жилья в Иудее и Самарии, на этой неделе были приняты еще два решения, призванных улучшить экономическое состояние этого региона.

После трех десятилетий волокиты компания "Безек" получила официальную лицензию на предоставление услуг связи в Иудее и Самарии. Выдача лицензии означает, что компания будет обязана подчиняться требованиям министерства связи и предоставлять жителям региона услуги на тех же основаниях, что и жителям Израиля в пределах "зеленой черты". В частности, компания будет обязана развернуть в короткие сроки оптоволоконную инфраструктуру для широкополосного интернета и обеспечить надлежащее качество обслуживания клиентов.

Кроме того, Израиль и США подписали соглашение, снимающее запрет на американские государственные инвестиции в проекты и компании хайтека, расположенные в Иудее и Самарии и на Голанских высотах. Одним из первых бенефициаров данного соглашения должен стать Ариэльский университет.

Кроме того, Израильская электрическая компания передала правительству Палестинской автономии три новых электроподстанции, построенные Израильской электрической компанией на средства Европейского инвестиционного банка. Новые подстанции не сократят зависимость Палестинской автономии от поставок электроэнергии из Израиля, однако значительно улучшат работу электросетей в самой автономии и в еврейских поселениях Иудеи и Самарии.

Решения регуляторов

Компания "Доар Исраэль" объявила, что с воскресенья, 25 октября, все почтовые отделения в стране возобновляют прием посетителей в полном объеме. В министерстве связи обещают, что к декабрю заработает система предварительного заказа очередей, которая успешно работает в банках, что позволит снизить скопление людей у почтовых отделений.

Кнессет продлил до конца ноября срок действия поправки к закону об авиационных услугах, позволяющей выплачивать возврат за отмену рейса в течение 90 дней. Продление поправки не ретроактивное и не распространяется на билеты, возврат за которые должен был быть получен до 1 октября.

Финансовая комиссия Кнессета разрешила компаниям, ценные бумаги которых торгуются на Тель-Авивской бирже, публиковать финансовые отчеты только на английском, без обязательного перевода на иврит. По словам председателя управления ценных бумаг Анат Гуэты, этот шаг призван облегчить доступ на биржу иностранному капиталу. Мягко говоря, спорное решение. Во-первых, перевод финансового отчета на иврит раз в квартал – не такие большие деньги для компании, желающей мобилизовать капитал на иностранной бирже. Во-вторых, финансовая и экономическая лексика достаточно специфична, и владение ею на иврите не означает такого же уровня владения ею на английском. Это в меньшей мере относится к крупным институциональным инвесторам, однако в последние полгода на фондовые рынки вышло значительное число самостоятельных инвесторов.

Правительство утвердило продление на год срока действия пятилетнего плана развития арабского сектора. К концу 2020 года из 10-миллиардного бюджета программы, утвержденной в 2016 году, были реализованы только 3,5 миллиарда и еще на 3,5 миллиарда шекелей были даны долгосрочные обязательства. Решение позволяет продолжить реализацию оставшихся 3 миллиардов с упором и добавляет к ним 1,7 миллиарда шекелей, которые должны быть выделены арабскому сектору в рамках программы "положительной дискриминации в сфере инфраструктурных проектов". Значительные суммы из этого бюджета должны пойти на улучшение уровня преподавания в средних школах арабских населенных пунктов. Также эти бюджеты предназначены для улучшения дорожной инфраструктуры, субсидирования общественного транспорта, открытия яслей и групп продленного дня, и т.д. Программа 922 была призвана частично компенсировать многолетнюю дискриминацию арабских населенных пунктов во всем, что касается государственных бюджетов, особенно в плане образования, жилья и инфраструктур.





