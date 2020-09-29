В Израиле заработала сотовая связь пятого поколения

Министерство связи выдало компаниям "Пелефон", "Партнер" и HOT Mobile лицензию на активацию сетей сотовой связи пятого поколения. С сегодняшнего дня обладатели аппаратов, поддерживающих технологию 5G, смогут получать соответствующие услуги в зонах покрытия.

Компании "Селком", "Голан Телеком" и we4G на текущий момент лицензию не получили, поскольку не выполнили условия тендера.

Компании не публикуют, в каких населенных пунктах уже установлены антенны. Активные работы по развертыванию сети (установке новых антенн и модернизации антенн 4G) начались месяц назад и должны завершиться в течение пяти лет.

Обладателям аппаратов, поддерживающих технологию 5G, нет необходимости предпринимать какие-либо действия. При попадании аппарата в зону действия антенны, он сам перейдет в новый режим работы.

Технологии 5G позволяют сэкономить расход батареи, улучшают качество связи и обеспечивают доступ к интернету с шириной полосы до 1 гигабайта.