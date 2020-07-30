Страна без бюджета: дотации и деньги из "шкатулки". Обзор израильской экономики

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию экономических обзоров, которые готовит журналист Михаил Шафранов. Планируем публиковать такие обзоры по четвергам.

Деньги из "шкатулки"

В последнюю неделю июля правительство Израиля все еще не представило проект государственного бюджета и страна продолжает действовать на основании 1/12 бюджета 2019 года в месяц. Переговоры между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" все еще в тупике, хотя министр финансов Исраэль Кац и объявил, что намерен представить в ближайшее воскресенье проект бюджета на 2020 год, а не на 2020-2021 годы.

И здесь важно понять, что все те средства, которые тратятся правительством на дотации, расширенное пособие по безработице и борьбу с эпидемией, не имеют к государственному бюджету никакого отношения. Это деньги из так называемой "шкатулки" (или, если вспомнить классический анекдот, "из тумбочки") – внебюджетной кассы для финансирования уникальной кризисной ситуации. Потом деньги в эту "шкатулку" придется возвращать в течение многих лет, но их нельзя тратить на рутинные бюджетные статьи. Как только правительство попытается снять это разграничение и пустить деньги из "шкатулки" на рутину, кредитный рейтинг Израиля рухнет, обслуживание кредитов подорожает, и путь к выходу из кризиса станет заметно сложнее.

Лучше всего проблематичность отсутствия бюджета демонстрируется на примере министерства просвещения. По состоянию на конец июля в министерстве не знают, как начинать следующий учебный год, до начала которого остался всего месяц. Только 29 июля министерства просвещения и финансов согласовали выделение 4,2 миллиарда шекелей на открытие учебного года. При этом источник средств еще не определен (скорее всего опять будут взяты деньги "из шкатулки", поскольку необходимость в них очевидно связана с коронавирусным кризисом).

Министерство здравоохранения требует возобновления учебы с ограничением не более 18 учеников в классах с возрастанием доли удаленного преподавания в более старших классах. Однако в минпросе заявили, что не смогут реализовать это требование – для этого нет не только помещений, но и преподавательского состава. Даже с учетом того, что в маленьких классах легче преподавать и для преподавания одного и того же объема материала требуется меньше времени. Поэтому, согласно заявленному министерством плану (третьему за последний месяц), ученики 1-2 классов будут учиться без разделения в классах до 34 детей. Полное фронтальное обучение в малых классах получат только ученики 3-4 классов. Ученики 5-6 классов будут приходить в школу дважды в неделю, учась в малых классах, а остальное время будут заниматься дистанционно. Старшие классы также будут заниматься дистанционно, приходя в школу дважды в неделю. Все это потребует срочного найма тысяч преподавателей (без опыта) в кратчайшие сроки.

Все эти проблемы министерство будет вынуждено решать с бюджетом прошлого года и без возможности долгосрочных обязательств. В таких условиях первыми "под нож" идут любые дополнительные программы, будь то программы для одаренных детей или для проблематичных детей. Остается лишь необходимый минимум. Так, на этой неделе было заявлено о закрытии программы "корзина культуры", действовавшей через муниципальные компании центров культуры и спорта (МАТНАС). В рамках этой программы детсадовцев и школьников бесплатно возили в театры и музеи, знакомя детей с музыкой, балетом, изобразительным искусством.

Уход профессионального руководства

На этом фоне за три дня об уходе в отставку объявили два высокопоставленных чиновника министерства финансов – главный аудитор министерства финансов Рони Хизкиягу и заместитель директора бюджетного отдела Ариэль Йоцер, помощник того самого Шауля Меридора, отставки которого за публичную критику своих решений требовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

При отсутствии государственного бюджета главный аудитор является одним из ключевых чиновников в государстве, поскольку именно он утверждает любую трату, не входящую в жесткую базу бюджета. Хизкиягу настаивал на скорейшем принятии госбюджета, однако в итоге объявил, что уйдет в отставку в октябре, даже если не дождется его утверждения. Смена в такой период главного аудитора, способного противостоять нажиму политиков, грозит еще большим ослаблением бюджетной дисциплины.

Вместо информации о государственном бюджете главной темой экономических новостей минувшей неделе стали перипетии Закона о социально-экономической сети для населения и предпринимателей, в которую вошло и решение о выплате общей дотации населению, и условия выплаты социальной помощи индивидуальным предпринимателям. Стоимость этой дотации, ради которой пришлось четвертый раз принимать поправку к Основному закону о госбюджете (чтобы создать еще одну "шкатулку"), в короткие сроки выросла с 6 миллиардов до 6,7 миллиарда шекелей. Причем за увеличение размера дотации гораздо больше ответственна партия "Авода", а не "Яадут а-Тора". Увеличение дотации на полмиллиарда вызвано удвоением выплаты получателям пособий, тогда как на расширение детских выплат (на 4-го и далее ребенка) пойдет дополнительно только 200 миллионов шекелей.

В остальном параграфы программы претерпели минорные изменения по сравнению с вариантом, утвержденным правительством. Закон, направленный на финансовую поддержку пострадавших бизнесов и снижение уровня неопределенности для безработных, был необходим еще несколько месяцев назад. При этом важно понимать, что при любом законе будут те, кто, нуждаясь в помощи, не подпадет ни под одно определение. Также важно понимать, что государство не может компенсировать всем ущерб от кризиса в полном объеме. Поэтому правильным дополнением к закону было бы создание механизма быстрого рассмотрения частных случаев, не подпадающих под определенные в законе категории.

Кроме того, стоит отметить, что, признав ошибочность выбора в пользу механизма неоплачиваемого отпуска с последующей выплатой пособия по безработице, правительство не предпринимает никаких шагов для отхода от этой схемы. На этом фоне можно привести в пример Чехию, входящую в группу стран с экономикой, сопоставимой с израильской. По итогам четырех месяцев кризиса программа COVID, запущенная в Чехии в конце марта, позволила ей сохранить 750 тысяч рабочих мест. Программа, являющаяся версией германского Kurzarbeit, предусматривает выплату столкнувшимся с кризисом работодателям 60-80% зарплаты работников при условии отказа от увольнений. Это позволило чешским компаниям сохранить ту часть производства, которую они могли поддерживать в условиях карантина, вместо того, чтобы закрываться. На этой неделе правительство Чехии объявило о решении узаконить эту программу в качестве автоматического механизма, запускаемого в случае кризисных ситуаций.

Рынок труда

Еще одной такой мерой стало повышение планки "дисрегарда" (максимальная сумма дохода, при которой не производятся вычеты из получаемого гражданином государственного пособия) для работающих людей с ограниченными физическими возможностями до 5 300 шекелей. Это делает выход на работу более выгодным для получателей пособия по инвалидности, давая им возможность улучшить свое экономическое положение.

Попыткой предпринять какие-то действия в сфере переквалификации отметился на этой неделе министр социального обеспечения Ицик Шмули. Согласно официальному релизу, министерство договорилось с Президиумом предпринимательского сектора о создании "Национального управления работодателей", которое будет заниматься изучением рынка труда с целью выявления секторов со свободными ставками и направления усилий на их заполнение. Если говорить проще, задача управления – организовывать курсы переквалификации для секторов с нехваткой рабочей силы. К этим секторам относятся, среди прочего, строительство, санитарный уход, программное обеспечение, сельское хозяйство, телефонные продажи.

Проблема в том, что в Президиум не входят две крупнейшие предпринимательские организации – Объединение промышленников и Объединение торговых палат. В министерстве обещают подписать с ними отдельные соглашения.

Пока же основным работодателем, похоже, суждено стать министерству просвещения, которое за месяц должно удвоить количество учителей 3-4 классов и набрать достаточно помощников учителей для 5-12 классов. Впрочем, на следующей неделе министерство финансов обещало представить рекомендации комиссии во главе с гендиректором министерства финансов Керен Тернер-Эяль и и.о. гендиректора министерства главы правительства Ронена Переца.

Отчет Банка Израиля свидетельствует, что больше всего от кризиса на рынке труда пострадали представители 3-7 социо-экономических децилей, то есть работники, получающие зарплату от минимальной до средней по стране. Работники из 9-10 децилей в результате кризиса практически не пострадали. При этом проведенный центробанком анализ показал, что средний профиль безработных 2020 года не сильно отличается от среднего профиля безработных 2019 года. То есть утверждение, что под удар попала в первую очередь молодежь, оказался мифом.

Ускорение дигитализации и другие решения регуляторов

Одним из важных решений, принятых правительством на этой неделе, стало утверждение плана ускоренной дигитализации процессов в основных сферах контакта между жителями страны и государством – открытии бизнеса, импорте товаров из-за границы, переезде, рождении, смерти, смене работы, санитарном уходе и инвалидности.

На текущий момент из приблизительно 3600 видов интеракции между государством и гражданами оцифрованы менее трети, и не в последнюю очередь – из-за позиции профсоюзов, блокировавших любые изменения или требовавших за них значительную доплату. На сей раз Всеобщая федерация профсоюзов дала согласие на этот шаг. Свои возражения сняло и министерство юстиции, ранее блокировавшее прямую передачу информации между различными ведомствами.

Правительство выделило на ускоренную дигитацию 280 миллионов шекелей, создав отдельную рабочую группу для каждой сферы контактов.

Действительно быстрая реализация программы позволит не только облегчить жизнь гражданам и сократить расходы предпринимателям. Она даст государству возможность сделать то, из-за чего профсоюзы блокировали эти изменения – начать сокращение административного аппарата. Вряд ли правительствам удастся добиться увольнений, но должно облегчить возможность закрытия ставок после ухода на пенсию или перевода работников на те ставки, где полная дигитализация по каким-то причинам невозможна.

Высший суд справедливости (БАГАЦ) признал справедливость претензий предпринимателей, признав незаконным решение министерства здравоохранения от февраля 2020 года о выдаче больничных листов работникам, помещенным на карантин, но не заболевшим. Фактически государство переложило расходы за карантин на работодателей, воспользовавшись законом, для этой цели не предназначенным. Впрочем, постановление будет иметь силу только с 30 сентября. До этой даты у государства есть время, чтобы найти новое решение проблемы.

Министерство связи издало вступивший немедленно в силу циркуляр, согласно которому в домах, в которых еще не проведена оптоволоконная сеть, ее сможет проводить только один оператор, первым доведший внешнюю сеть до этого дома. При этом оператор, проведший сеть в дом, будет обязан давать доступ к ней другим операторам за определенную плату. Данный шаг позволит сократить расходы компаний на развертывание на последних сегментах (от внешней точки до каждой квартиры в здании), ускорит развертывание внешних сетей и предотвратит лишнее неудобство для жителей.

Министерство внутренних дел опубликовало для опротестования новое постановление в сфере планирования и застройки, которое будет обязывать строительные компании за свой счет прокладывать оптоволоконные кабели в новых зданиях, одновременно с коаксиальными и телефонными.

Управление рынка страхования подготовило для опротестования новое постановление, обязывающее страховых агентов, 40% доходов которых поступают от одной страховой компании, уведомлять об этом клиентов.

Чтобы помочь больницам справиться с ростом расходов при падении доходов, министерства финансов и здравоохранения договорились, что больничные кассы выплатят больницам суммы, не меньшие, чем в 2019 году, даже если потребили меньшее количество услуг. Фактически речь идет о сумме в размере до 26 миллиардов шекелей, сэкономленной больничными кассами из-за отсутствия возможности элективной госпитализации в период строгого карантина и сокращения объемов госпитализации в последующие месяцы. В то же время полученные деньги будет запрещено переводить в так называемые здравоохранительные корпорации – коммерческие структуры при больницах, позволяющие использовать больничное оборудование государственных больниц в послеобеденные часы и увеличивающие доходы больниц и заработок врачей.

Кнессет утвердил инициативу министра финансов Исраэля Каца о снижении с 8% до 5% налога на покупку квартиры, не являющейся единственным жильем. Согласно позиции главы минфина, этот шаг вернет инвесторов на рынок недвижимости и позволит остановить рост цен на аренду жилья, а также поможет строительным подрядчикам в период кризиса.

Intel и перспективы израильской промышленности

Еще одним поставщиком не самых приятных для израильской экономики новостей стала корпорация Intel. Крупнейший в мире производитель компьютерных чипов объявил о задержке на полгода выхода чипов по технологии 7 нанометров и о возможности передачи производства чипов на аутсорсинг, а также уволил главного разработчика чипов Мерти Рендучинтала.

Intel – крупнейший частный производитель в Израиле, в котором напрямую работают около 13,5 тысяч человек. Однако влияние корпорации на израильскую экономику гораздо глубже. Intel – крупнейший израильский экспортер и крупнейший работодатель на юге страны, не изобилующем рабочими местами. Кроме того, в отличие от других хайтек-гигантов, с удовольствием открывающих в Израиле свои научно-исследовательские центры, Intel содержит в Израиле производство, на котором занята не только узкая прослойка инженеров, но представители всех слоев израильского общества. Корпорация является также крупным заказчиком для израильских малых и средних бизнесов, за последние 10 лет потратив на их услуги 1,9 миллиарда долларов.

Объявление о намерении перейти на аутсорсинг не угрожает Израилю в немедленной перспективе. Израильские заводы Intel – одни из самых новых. В ближайшие годы корпорация предпочтет избавляться от более старых заводов. Кроме того, свободных мощностей производства не так много и на аутсорсинге, и для их наращивания потребуется время. Однако это несомненный повод для руководства страны задуматься о дальнейших перспективах.

Привлечение Intel в Израиль и поддержание его готовности снова и снова инвестировать в израильские заводы было несомненным успехом израильских правительств. Достигалось оно с помощью дотирования производства – налоговых льгот, бонусов за инвестиции и т.д. К сожалению, Intel остался единственным таким успехом, за которым не последовало других.

Сейчас, когда в стране несколько сотен тысяч безработных, государству имеет смысл попробовать привлечь в страну других крупных работодателей. Израильская рабочая сила стоит дороже, чем в менее развитых странах, однако при этом Израиль имеет хорошее технологическое оснащение и удобное географическое расположение. Выделение земли под строительство завода, обещание снижения налогов и дотирование подготовки работников при создании в Израиле достаточно крупного производства при грамотном подходе позволят привлечь промышленные корпорации, создавая в стране новые рабочие места. В конечном итоге стоимость этих дотаций будет перекрыта экономией на пособиях по безработице, подоходным налогом, заказами для малых и средних местных предприятий.