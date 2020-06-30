"Битуах Леуми": пособие по безработице продолжают получать 674 тысячи человек

Согласно данным Ведомства национального страхования ("Битуах Леуми"), по состоянию на текущий момент пособие по безработице получают 674 тысячи человек.

С момента снятия строгого карантина 19 апреля 401 тысяче человек прекращена выплата пособий в связи с возвращением на работу. За тот же период времени добавились 130 тысяч новых получателей пособия. Таким образом, за два месяца возобновилась деятельность 270 тысяч работников.

В общей сложности с начала кризиса были поданы 1 миллион и 75 тысяч заявлений на получение пособия по безработице. Из них 73 тысячи были отклонены. 92 тысячи человек смогли получить пособие по безработице благодаря сокращению минимального трудового стажа с 12 до 6 из последних 18 месяцев.

Кроме того, с начала кризиса была подана 31 тысяча новых заявлений на получение пособия по прожиточному минимуму.

Параллельно государственная служба трудоустройства сообщила, что на текущий момент зарегистрированы 862 тысячи безработных (это число включает тех, кому было отказано в получении пособия по безработице, а также получателей пособия по прожиточному минимуму и безработных, не имеющих права на получение какого-либо пособия). Из них 605 тысяч числятся в неоплачиваемом отпуске и 257 тысяч были уволены или остались без работы по иным причинам.

В то же время служба трудоустройства прекратила публикацию текущих данных о возвращении на работу тех, кто находился в неоплачиваемом отпуске. Поскольку уведомление службы о возвращении на работу не является обязательным, эти данные очевидно занижены.

Следует подчеркнуть, что опубликованные данные не включают в себя 100 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые, по данным ЛАХАВ, до сих пор не смогли возобновить свою деятельность или возобновили ее в объеме менее 30% от докризисных показателей.