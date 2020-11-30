Саудовская Аравия разрешила пролет самолетов "Исраэйр" в ОАЭ

Власти Саудовской Аравии дали разрешение на пролет самолетов израильской авиакомпании "Исраэйр" через воздушное пространство королевства в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает портал ynet, в переговорах с саудовскими властями, помимо израильского министерства иностранных дел, принимали участие сотрудники посольства США в Израиле.

Согласно публикации, в итоге помогло вмешательство специального посланника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, который должен в ближайшее время встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

При этом отмечается, что проблема была в вопросах технического характера, а не в решении Эр-Рияда дать задний ход и отозвать согласие на пролет израильских самолетов через свое воздушное пространство.

Напомним, что первый в истории регулярный коммерческий рейс израильской авиакомпании ("Исраэйр") должен вылететь в ОАЭ через Саудовскую Аравию во вторник, 1 декабря, со с 160 пассажирами на борту.

После того, как стало известно, что Саудовская Аравия не дает разрешения, власти ОАЭ предупредили израильский МИД, что не позволят приземлиться в Дубае самолету, который полетит в обход Саудовской Аравии.