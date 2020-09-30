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NEWSru.co.il :: Экономика30 сентября 2020 г., 09:28

Коронавирусный кризис в Израиле: две трети лишившихся работы в сентябре – женщины

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Две трети лишившихся работы в сентябре – женщины

Согласно последним данным государственной службы трудоустройства, с введения строгого карантина в середине сентября были отправлены в неоплачиваемый отпуск или уволены 163 тысячи человек.

Из них 107 тысяч человек (около 66%) – женщины. Такой результат стал следствием закрытия в рамках карантина секторов экономики, в которых женщины преобладают – образование, розничная торговля, общественное питание.

Более четверти (26%) всех лишившихся работы в сентябре – представители сектора образования: учителя на индивидуальном контракте, нянечки, работники внесистемного образования. 22% лишившихся работы представляют сектор продаж. Это, в первую очередь, работники таких торговых сетей, как Fox, Golf, IKEA и т.д., работа которых полностью остановлена.


13% лишившихся работы были заняты в секторе общественного питания, 5% занимаши низшие административные должности (секретари, клерки), 4% работали в секторе моды и текстиля, по 3% - в сферах бухгалтерии и финансов, туризма и гостиничного сектора, уборки и технической эксплуатации, косметического ухода, по 2% - в секторах обслуживания клиентов, спорта, безопасности, транспорта и логистики.

76% безработных второй волны уже были отправлены в неоплачиваемый отпуск в первую волну, после чего вернулись на работу.

Если рассматривать общую картину, то женщины составляют 55% из 895 тысяч человек, зарегистрированных в службе трудоустройства на текущий момент.



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