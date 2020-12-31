Самые важные события в экономике Израиля в 2020 году

12 месяцев назад, подводя итоги 2019 года, я писал, что он прошел в Израиле под знаком политического кризиса. Вряд ли кто-то мог тогда предположить, что течение последующего года политический кризис в Израиле только усугубится, однако запомнится уходящий год отнюдь не им, а пришедшей из Китая пандемией коронавируса. Неудивительно, что немалая часть важных экономических событий 2020 года в Израиле стала следствием пандемии, после которой мир, даже вернувшись на рельсы нормального развития, уже не будет прежним.

События в списке пронумерованы для удобства, а не по их значению для экономики страны.

Материал подготовил экономический обозреватель NEWSru.co.il Михаил Шафранов

1) И все-таки, если мы говорим об экономике, еще до обсуждения влияния пандемии нельзя не отметить печального достижения израильского политического руководства. 2020 год Израиль не только встретил, но и проводил без утвержденного государственного бюджета. Таким образом, в 2021 год страна войдет с госбюджетом, сформированным в конце 2017 года и утвержденным в марте 2018 года. И речь идет в первую очередь не о размере расходов, хотя и здесь в итоге те части, которые не связаны с пандемией коронавируса, попали и еще попадут под сокращение, а в порядке приоритетов. Экономика кризисного, а тем более – послекризисного, никак не соответствует тем ориентирам, которыми руководствовались правительство и Кнессет, утверждая бюджет почти три года назад. Даже тот сильно прореженный из-за политической слабости правительства пакет реформ, который подготовило министерство финансов летом 2020 года, так и остался на бумаге. При самом лучшем сценарии, при котором выборы позволят быстро сформировать правящую коалицию, правительство будет сформировано в конце апреля, а бюджет и пакет реформ страна получит в июле. До тех пор мы будем терять то преимущество развитыми странами, которое получили благодаря правильной политике прошлых лет и особенностям структуры экономики.

2) Пандемия принесла с собой закрытие границ, новое в экономическом лексиконе слово "локдаун", означающее карантин на уровне государства с остановкой экономической деятельности, стремительный рост безработицы. По уровню жизни Израиль откатился к показателям 2017 года, объемы экономики сократятся где-то на 5%, а дефицит госбюджета составит 13-14%. Длительное время сокращавшийся государственный долг вырастет до 80% ВВП. И все-таки, по сравнению с большинством развитых стран Израиль пострадал не так сильно. Очень гибкая структура экономики, низкая зависимость от сектора туризма, Два десятилетия строгой бюджетной дисциплины, стабильная банковская система позволили стране избежать гораздо более тяжелых сценариев.

Несомненно, с экономической точки зрения наиболее важным для Израиля является установление отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами – страной с высоким уровнем жизни, являющейся важнейшим торговым и финансовым перекрестком на пути к Дальнему Востоку, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии. В Абу-Даби и Дубаи заинтересованы в израильском хайтеке, финансовых услугах, медицине, сельском хозяйстве, в нефтепроводе Эйлат-Ашкелон. В этом отношении Бахрейн остается в тени ОАЭ, однако он является площадкой, на которой основным игроком является Саудовская Аравия. И саудовские концерны, которые пока не могут торговать с Израилем напрямую, уже начали использовать территорию островного королевства для налаживания связей.

Отношения с Марокко, а тем более с Суданом, не принесут израильской экономике прямых дивидендов такого масштаба, однако это не умаляет их важности в таких сферах, как туризм, водные технологии и сельское хозяйство.

4) 2020 год стал годом дистанционной работы. Если до пандемии работа из дома была не в чести у работодателей, после пандемии во многих секторах экономики она осталась единственно возможным вариантом. Сектора, в которых это было невозможно (туризм, отдых и развлечения, сфера индивидуальных услуг), пострадали сильнее всего. Все, кто мог, от хайтек-компаний и банков до электрической компании и торговых сетей, начали в срочном порядке переводить сотрудников на удаленную работу. И когда это явление стало массовым, многие компании обнаружили в нем преимущества, как для работников, так и для себя. В первую очередь это, конечно, касается сектора высоких технологий. Опрос, проведенный недавно израильским объединением продвинутых секторов промышленности (IATI), показал, что 65% крупных международных компаний, работающих в Израиле, намерены сохранить формат удаленной работы по меньшей мере на несколько дней в неделю и после окончания эпидемии. Но и в других секторах, от финансов до торговли, скорее всего удаленная работа не окажется временным явлением.

Переход на удаленную работу повлияет и на другие сектора, такие как прибыльная недвижимость (офисы), общественное питание, жилая недвижимость, инфраструктура связи, которым придется приспосабливаться к новым условиям. И еще один важный момент – без строгого ограничения работа из дома может очень быстро привести к стиранию границ между часами работы и отдыха. Поэтому законодателям, по согласованию с профсоюзами и предпринимателями, необходимо внести в трудовое законодательство поправки с учетом особенностей такого характера занятости.

6) На рынке недвижимости уходящий год ознаменовался прекращением двух программ, в значительной степени оформлявших его в последние годы. Программа "Цена для новосела" формально сохранена, однако бюджет под нее выделяться не будет. Ей на смену придет программа "Жилье по сниженной цене", которая будет сосредоточена на периферийных районах страны. Также было принято решение о завершении действия программы ТАМА-38 по укреплению зданий от землетрясений. Органы планирования пришли к выводу, что программа не достигает поставленных целей и при этом создает помеху программам обновления городских кварталов, на которых теперь будут сосредоточены основные усилия. Вынужден констатировать, что, в конечном итоге, период определенного замедления темпов роста цен на жилье подошел к концу. Замедление темпов строительства и планирования из-за эпидемии только подстегнет рост цен. Чтобы предотвратить повторение сценария начала прошлого десятилетия, рынку недвижимости необходимо сокращение бюрократии в строительной отрасли, внедрение в отрасль новых технологий и развитие сопутствующей инфраструктуры – дорог, общественного транспорта, скоростного интернета, системы образования и т.д.

7) В начале 2020 года заработало месторождение "Левиатан" и израильский газ пошел в Египет. Параллельно Израиль подписал договор с Кипром и Грецией о строительстве газопровода EastMed в Западную Европу. До начала строительства газопровода еще далеко, но партнерство с Грецией уже начало приносить новые заказы израильской оборонной промышленности. В Восточном Средиземноморье идет большая борьба за политическое и экономическое влияние с участием Турции, Египта, России, США, Греции, Италии, Франции, и Израиль становится ее полноценным участником. Важным событием в этой игре стало поглощение американского совладельца израильских месторождений компании Noble Energy одним из нефтегазовых гигантов, корпорацией Chevron. До сих пор представители большой нефтяной шестерки держались подальше от Израиля, не желая рисковать отношениями с арабскими странами. В Израиле рассчитывают, что приход Chevron увеличит шансы на реализацию проекта по строительству газопровода. В то же время нельзя не отметить, что приход Chevron ознаменовался противостоянием с израильским антимонопольным управлением, требовавшим от корпорации отказаться от права вето на сделки, оформленные каждым из участников консорциума "Тамар" в отдельности. В итоге юридический советник правительства постановил, что право вето сохранится еще год, до конца 2021 года.

8) Политический кризис, отсутствие госбюджета и эпидемия коронавируса не помешали укреплению позиций израильского шекеля, к концу года обновившего минимум 24-летней давности – 3,209 шекеля за доллар. Однако укрепилась израильская валюта не только по отношению к доллару. Курс шекеля по отношению к корзине валют, отражающей соотношение валют основных торговых партнеров Израиля, вырос с начала года на 5,5%. Основной причиной сильных позиций шекеля является крупный внешнеторговый профицит (то есть Израиль больше продает за границу, чем импортирует из-за границы), а также непрекращающиеся массовые вливания иностранной валюты в израильский хайтек. 2020 год для местного хайтека не было годом крупных сделок, напротив, по общей стоимости проданных стартапов минувший год – один из самых малорезультативных за последнее время. Вместо того, чтобы вкладывать крупные средства в покупку того или иного стартапа, иностранные инвесторы в период кризиса предпочли покупать акции разных стартап-компаний. В результате год стал рекордным на биржевые эмиссии в израильском хайтеке. Без учета последней недели текущего года, 121 израильская хайтек-компания мобилизовала на бирже 6,5 миллиардов долларов, вдвое перекрыв рекорд 2015 года и втрое – показатель 2019 года. Также рекордным год был по привлечению венчурного капитала – 9,9 миллиарда долларов, на 2 миллиарда больше, чем в 2019 году и вдвое больше, чем в 2018 году. А вот "экзиты" принесли в Израиль только 7,8 миллиардов долларов, вдвое меньше, чем в 2019 году. Таким образом, в кризисный год хайтек привлек в Израиль 24,3 миллиарда долларов инвестиций, на четверть миллиарда больше, чем в докризисном 2019 году.

9) Говоря о кризисе власти и проблемах 2020 года в связи с пандемией, нельзя не отметить и положительные моменты. Одним из таких стала вакцинация. "Проспав" в начале эпидемии закупку аппаратов ИВЛ и расходников для анализов на коронавирус, в конце года руководство страны и министерства здравоохранения сумело закупить и обеспечить доставку крупных партий вакцины (достаточных для немедленного начала вакцинации пятой части населения), и второй среди развитых стран начать массовую вакцинацию населения. Помимо германского Pfizer, вакцину которого в Израиле начали получать раньше, чем в Германии, были заключены контракты с компаниями Moderna, AstraZeneca (причем с условием поставки непосредственно с заводов самой компании). Поставка этих вакцин ожидается в первые месяцы 2021 года.