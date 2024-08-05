ООН признало участие 9 сотрудников UNRWA в резне 7 октября

Заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак заявил в понедельник, 5 августа, что "9 работников Агентства ООН по помощи палестинским беженцам (UNRWA) могли быть вовлечены в нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, и все 9 будут уволены".

Согласно Хаку, расследование проводилось касательно 19 сотрудников агентства. "По 9 сотрудникам было найдено достаточно доказательств, чтобы прийти к выводу, что они могли быть причастны к октябрьскому нападению, еще по 9 найденные доказательства были сочтены недостаточными, и по одному работнику доказательств найдено не было", - говорится в заявлении.

Расследование проводила служба внутренних расследований ООН. Имена находившихся под следствием указаны не были, только отмечено, что все 9 уволенных были мужчинами.

Стоит отметить, что некоторые из уволенных уволены посмертно, поскольку были ликвидированы ЦАХАЛом в боях в секторе Газы.

Напомним, что по данным Израиля, в "черную субботу" более 30 сотрудников организации активно участвовали в убийствах и похищениях мирных жителей и военнослужащих, а общее количество работников UNRWA, являющихся членами террористических организаций, превышает 450 человек.

В июле МИД Израиля направил генеральному директору UNRWA Филиппо Лазарини список с именами 100 сотрудников организации в секторе Газы, являющихся активистами террористической организации ХАМАС. В переданном Лазарини списке указаны имена, номера удостоверений личности, и номера "военных билетов" сотрудников, и содержится требование "немедленно прекратить их найм".

При этом, согласно изданию, МИД Израиля дал понять, что передан лишь частичный список: " Это лишь малая часть более широкого списка из сотен членов ХАМАСа и "Исламского джихада" – двух организаций, классифицируемых как террористические почти всеми основными странами-донорами UNRWA".