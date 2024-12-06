Опрос "Mаарива": "Ликуд" теряет два мандата

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", расклад мандатов за последнюю неделю практически не изменился.

Партия "Ликуд" потеряла два мандата, один из которых достался "Яадут а-Тора", а еще один – "Демократим". Показатели всех остальных партий – без изменений.

У "Ликуда" – 22 мандата, у "Махане Мамлахти" – 19, у "Еш Атид" – 15, у НДИ – 14, у "Демократим" – 12, у ШАС – 9, у "Яадут а-Тора" – 8, у "Оцма Йегудит" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5, у "Ционут Датит" – 4.

В то же время "виртуальная" партия во главе с Нафтали Беннетом увеличила бы свое представительство по сравнению с прошлой неделей на два мандата до 27 мандатов, однако только два из них были бы получены за счет "Ликуда". В таком случае у "Ликуда" 20 мандатов, у "Махане Мамлахти" – 13, у "Еш Атид" – 11, у "Демократим" – 10, у ШАС – 8, у "Яадут а-Тора" – 7, у НДИ – 7, у "Оцма Йегудит" – 7, у ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5, "Ционут Датит" не проходит электоральный барьер.