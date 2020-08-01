Коронавирус в Израиле: с начала эпидемии умерли 523 человека

Вечером в субботу, 1 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране были выявлени 72163 заразившихся. В настоящий момент заражены 26542 человек. 45098 выздоровели после коронавируса. 523 заболевших умерли.

757 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 328 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 95 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 157 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведено 22890 тестов.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).





