Динамика смертности от коронавируса в Израиле: в ноябре умерло в несколько раз меньше больных, чем в октябре

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в ноябре) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 342 человека. Это в несколько раз меньше, чем в октябре, когда за месяц умерли 968 человек.

Для сравнения, в сентябре от коронавируса в Израиле умерли 625 человек, августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

В течение ноября число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 сократилось более чем в полтора раза: с 409 до 260. При этом общее число зараженных в течение ноября почти не изменилось (в первой половине месяца сокращалось, потом начало расти).

Напомним, что после 18 октября в Израиле постепенно ослабляют карантинные меры. Однако на фоне роста числа зараженных и индекса заражаемости правительство может вновь усилить карантин или даже ввести жесткий карантин.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В 8:45, во вторник, 1 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 8:03 утра. Сравнение с данными за 30 ноября затруднено, так как в это время в понедельник отчет не публиковался.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 337373 заразившихся (примерно 1500 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 10513 человек. 323995 выздоровели после коронавируса. 2865 заболевших COVID-19 умерли.

507 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 264 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 101 из них в критическом состоянии, 99 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 72 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных растет.

За последние сутки проведены 57428 тестов. В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1413), Нацерете (468), Хайфе (345). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.