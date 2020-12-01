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NEWSru.co.il :: Здоровье1 декабря 2020 г., 19:36

Коронавирус в Израиле: 99 больных в критическом состоянии, 84 подключены к аппаратам ИВЛ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: 99 больных в критическом состоянии, 84 подключены к аппаратам ИВЛ

В 19:26, во вторник, 1 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:44.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 337961 заразившийся. При этом в настоящий момент заражены 10707 человек. 2877 заболевших COVID-19 умерли.

505 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 264 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 99 из них в критическом состоянии, 84 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 80 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 57709 тестов. В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1471), Нацерете (450), Хайфе (333). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

Динамика смертности от коронавируса в Израиле

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в ноябре) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 342 человека. Это в несколько раз меньше, чем в октябре, когда за месяц умерли 968 человек.


Для сравнения, в сентябре от коронавируса в Израиле умерли 625 человек, августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

В течение ноября число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 сократилось более чем в полтора раза: с 409 до 260. При этом общее число зараженных в течение ноября почти не изменилось (в первой половине месяца сокращалось, потом начало расти).

Напомним, что после 18 октября в Израиле постепенно ослабляют карантинные меры. Однако на фоне роста числа зараженных и индекса заражаемости правительство может вновь усилить карантин или даже ввести жесткий карантин.

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