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NEWSru.co.il :: Здоровье1 июля 2020 г., 07:15

Больницы Израиля оказались в тяжелой финансовой ситуации

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Больницы Израиля оказались в тяжелой финансовой ситуации

В ходе первой волны эпидемии коронавируса министерство здравоохранения обязало все израильские больницы остановить элективную деятельность и, помимо приема коронавирусных больных, заниматься только срочными случаями. Параллельно больницы получили указание увеличить штат работников и закупку медикаментов, оборудования и т.д. Как следствие, в течение нескольких месяцев доходы больниц резко сократились, тогда как расходы значительно выросли, что привело к образованию большой задолженности.

Как сообщает радиостанция "Кан Бет", обещанная правительством финансовая помощь больницам еще не предоставлена, в результате чего некоторые больницы оказались в тяжелой финансовой ситуации.


Больница "Ихилов" (Тель-Авив), на фоне начала второй волны эпидемии заново открывающая отделение для коронавирусных больных, за последние полтора месяца отправила в неоплачиваемый отпуск восемь врачей. Больница "Ланиадо" (Нетания) задерживает выплату 40% задолженностей поставщикам. Больница "Адаса" (Иерусалим) выплатила работникам зарплаты за июнь без социальных выплат. О значительных проблемах сообщила также больница "Зив" (Цфат).

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