Коронавирус в Израиле: за сутки проведено более 20 тысяч тестов, выявлено 859 заразившихся

Утром в среду, 1 июля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 25547 заразившихся (+859 за последние сутки). В настоящий момент заражены 7838 человек (+742 по сравнению с 30 июня). 320 заболевших умерли (+0 за сутки).

Состояние 56 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+10 за сутки), 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ (не изменилось). Состояние 59 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

234 заболевших в больницах (+6 за сутки), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 17389 выздоровели после коронавируса (+117 за сутки).

Отметим, что с утра 30 июня – до утра 1 июля было выявлено рекордное число заразившихся коронавирусом в Израиле за все время эпидемии: 859. Предыдущий "рекорд" был установлен 2-3 апреля: 819. При этом в процентах отношение числа выявленных больных к числу проведенных тестов сегодня составило 4,3%, в начале апреля оно составляло 11,2%.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,3%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 50-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 20018 тестов.

Медицина в Израиле в период пандемии коронавируса. Выскажите ваше мнение

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