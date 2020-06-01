Израильтяне игнорируют требование о ношении защитных масок

За последнюю неделю в Израиле заметно выросло число заразившихся коронавирусной болезнью COVID-19. В правительстве заговорили о возможном ужесточении карантинных мер.

На фоне увеличения числа заболевших руководство министерства здравоохранения Израиля провело специальное совещание для обсуждения вопроса об эпидемиологической ситуации и возможном ужесточении карантинного режима. После совещания гендиректор министерства здравоохранения Моше Бар Симан-Тов выступил перед журналистами, заметив, что "коронавирус все еще тут – ни жара, ни влажность не заставили заболевание исчезнуть, поэтому карантинные меры должны оставаться в силе". Он призвал воздержаться от встреч с пожилыми родственниками, проявляя, таким образом, заботу о них. Не исключалось, что с начала следующей недели может быть возвращено дистанционное обучение для школьников 7-12 классов, однако в субботу было решено пока не закрывать школы.

31 мая на заседании правительства, состоявшемся в Кнессете, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил: "Нет сомнений в том, что мы наблюдаем рост числа заболевших, относительно того, что видели в последние недели. Иными словами, проблема коронавируса не решена, эпидемия все еще с нами". В свою очередь, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн произнес: "Или все будут вести себя как положено, или все будут в карантине и очень скоро".

Общие требования просты: обязательное ношение защитной маски при выходе на улицу и в общественных местах, соблюдение "социальной дистанции" (2 метра) и правил личной гигиены.

Однако эти требования очень многими в Израиле уже не соблюдаются. Повсеместно – на улице и в магазинах, на пляжах и в кафе, в общественном транспорте и в офисных зданиях – чаще встречаются люди без защитных масках, чем люди в масках. Более дисциплинировано люди ведут себя там, где находятся под контролем представителей правоохранительных органов – например, в Старом городе Иерусалима, в помещениях государственных учреждений. Но даже те, кто выходят на улицу с маской на лице, очень часто носят ее так, что она не закрывает нос и рот.

Напомним, что в ночь на 19 мая, на фоне очень жаркой погоды и спада числа больных коронавирусом, было опубликовано распоряжение министра здравоохранения Эдельштейна, разрешающее "не носить маски, если вокруг нет большого скопления народа". С 24 мая вновь было введено требование о наличии маски при выходе на улицу и в общественных местах. Но очень многие, прежде всего молодые люди, это проигнорировали.

Нежелание носить защитные маски объясняется не только безответственностью, но и тем, что власти на определенном этапе фактически отказались от практики штрафов за нарушение этого требования. Кроме того, в социальных сетях и в СМИ публикуется множество выступлений специалистов из разных стран, которые оспаривают эффективность этой защитной меры.

Все эксперты признают эффективность соблюдения "социальной дистанции", когда речь идет о нормах поведения в период эпидемии коронавирусной болезни. Но зачастую – в очередях, на стоянках общественного транспорта, в помещениях образовательных учреждений и т.д. – соблюдать двухметровую дистанцию сложно.

Коронавирус в Израиле. Данные минздрава

Вечером в воскресенье, 31 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по коронавирусу. В общей сложности в стране было зарегистрировано 17071 заболевший (59 за последние сутки). В настоящий момент заражены 1994 человек. 285 заболевших умерли (1 за последние сутки).

33 в тяжелом состоянии (30 из них в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ), 44 средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

14792 выздоровели после коронавируса. 114 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц.

Возраст умерших: 29-100 лет (87% умерших были старше 60 лет, средний возраст около 80 лет). Пол умерших: 52% мужчины и 48% женщины. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Бней-Брака и Бат-Яма.

Вновь открыты пункты Drive-In для проведения проверок на коронавирус.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 1,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Около 180 тысяч израильтян прошли через режим обязательного двухнедельного домашнего карантина.

Минздрав объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил об изменении правил проведения тестов на коронавирус. Главное изменение касается членов семьи больного, диагноз которого был установлен. Они пройдут проверку на коронавирус даже в том случае, если у них нет симптомов.

Также тест рекомендуется пройти всем тем, кто контактировал с больным человеком в школе, во время совместной поездки в транспорте, а также, возможно, просто мог встретиться с ним, например, в школе.

Анализы будут делаться жильцам домов престарелых или социального жилья, гериатрических отделений и клиник, находившимся в контакте с больным человеком.

Анализы можно пройти по направлению семейного врача, который должен определить необходимость такого теста.

Тесты на коронавирус могут пройти особые группы населения, которым минздрав рекомендует такую проверку.

Также тест может пройти любой человек, имеющий симптомы заболевания, находившийся в контакте с больным.

Кроме того, анализ будет делаться всем пациентам, поступившим в больницу и имеющим симптомы коронавируса.

20 мая после длительного карантина открылись синагоги, мечети и христианские храмы. Накануне вечером правительство утвердило соответствующее решение, при соблюдении ряда условий: в частности, в помещении должны находиться не более 50 человек, расстояние между людьми должно составлять не менее двух метров, на всех присутствующих должны быть маски. Кроме того, каждая синагога, мечеть, храм должны выбрать ответственного за соблюдение этих правил.

Снят запрет на посещение музеев и галерей, где должны соблюдаться аналогичные правила.

24 мая вновь вступило в силу требование носить маски при выходе на улицу и в общественных местах. Остаются в силе главные требования карантина: соблюдать "социальную дистанцию" (2 метра) и соблюдать правила личной гигиены.

Со среды, 27 мая, официально начался пляжный сезон. На самом деле, уже более недели на многих средиземноморских пляжах, на фоне очень жаркой погоды, было множество людей.

Система дошкольного и школьного образования функционирует почти в полном объеме.

С 7 мая в Израиле возобновили работу торговые центры, рынки и спортивные залы. Однако их деятельность ограничена рядом требований. Администрация торгового центра должна обеспечить соблюдение правил защиты общественного здоровья. Согласно правилам, должен быть назначен сотрудник, ответственный за регулировку числа входящих в торговый центр работников и покупателей (не более одного человека на 20 кв.м). Должен быть установлен знак с указанием допустимого числа посетителей. Требуется принятие мер для того, чтобы люди находились на дистанции в 2 метра. Места, предназначенные для ожидания в очереди, должны быть размечены. Администрация обязана по возможности следить за тем, чтобы в лифте было не более двух человек. Особое внимание должно уделяться гигиене и дезинфекции поверхностей. Средства для дезинфекции рук должны быть размещены в доступных местах. Сидеть в кафе и фуд-кортах торговых центров пока запрещено. Деятельность рынков ограничена похожими условиями. За выполнением требований следят полицейские и муниципальные инспекторы.

27 мая в Израиле открылись для посетителей бары, кафе и рестораны. Также, с определенными ограничениями, начали работать спортивные залы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 28 мая увеличится количество пассажиров, разрешенных к перевозке на междугородних автобусных линиях, с 23 до 46 человек. Таким образом, в автобусе пассажир сможет занять любое место кроме тех, что находятся непосредственно за водителем.

На городских линиях будет разрешено перевозить в обычном автобусе 49 пассажиров (в настоящий момент действует ограничение в 20 пассажиров) и в автобусах с составной платформой ("гармошкой") – 75 (в настоящий момент в автобусах этого типа действует ограничение на 30 пассажиров).

В городских автобусах будет разрешена перевозка стоящих пассажиров. Маршрутные такси и минибусы смогут перевозить до 75% объема пассажиров, разрешенных лицензией на транспортное средство. Частные такси смогут перевозить на заднем сидении до двух пассажиров.

С 31 мая вузам разрешено проведение лекций с участием не более 50 человек при условии возможности размещения студентов на дистанции не менее двух метров друг от друга. Также с воскресенья возобновится работа ульпанов для изучения иврита и молодежных движений.

С 8 июня возобновится движение поездов.

14 июня возобновят работу культурные учреждения. Заполненность зала не должна будет превышать 75%. Если в мероприятии должны принять участие более 500 человек, это потребует специального разрешения минздрава. При рассадке зрителей будет соблюдаться принцип "капсул". В одну "капсулу" входят лица, купившие вместе билеты. Расстояние между "капсулами" будет составлять одно место. Зрители и работники культурного комплекса должны быть в масках, сохраняются требования соблюдать "социальную дистанцию" и правила гигиены. При входе в здание будет измеряться температура. Все культурные мероприятия будут проводиться без антрактов. Продажа билетов на культурные мероприятия должна осуществлять только через интернет.

Пока не принято решений по поводу возобновления, хотя бы частичного, международного авиасообщения. Решения будут приниматься поэтапно, в зависимости от ситуации в той или иной стране. 25 мая представители управления аэропортов и министерств туризма и иностранных дел проведут переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией. Параллельно сотрудники министерства экономики обсудят тот же вопрос представителями правительства Австрии. Переговоры с властями Германии должны начаться в ближайшие дни. Напомним, что Греция и Кипр уже объявили о снятии карантина для израильских туристов, а Сейшельские острова находятся на продвинутой стадии переговоров.

Напомним, в любой момент Израиль может вернуться к жесткому карантину. Это может произойти в трех случаях:

- При выявлении 100 новых случаев заражения в день, когда источник заражения неизвестен.

- Если количество заболевших будет удваиваться в течение 10 дней.

- При наличии 250 больных в тяжелом состоянии.

Коронавирус в Палестинской автономии

По состоянию на 1 июня, министерство здравоохранения Палестинской автономии заявляет, что общее число заразившихся COVID-19 в ПА – 627, четверо умерли, около 500 выздоровели. При этом в статистику включены не только случаи заболевания COVID-19 "на Западном берегу" и в Газе, но также в арабских кварталах Иерусалима и некоторых других израильских населенных пунктах, например, в Бака аль-Гарбия. Из-за этого возникает путаница, так как одни и те же больные учтены в статистике ПА и Израиля.

По данным минздрава ПА, с момента начала эпидемии в автономии протестированы на коронавирус около 40000 человек. Более 90 тысяч жителей ПА находились на карантине.

Коронавирус в мире

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Covid19info показывает, что, по состоянию на 1 июня, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 376638 человек (2968 за последние сутки), около 6,3 млн заболели, более 3 млн инфицированы в настоящее время, около 2,9 млн выздоровели после этой болезни. Средняя летальность: 6,0%.

Уже шесть дней нет новых сведений об умерших от коронавируса в Испании.

Больше всего жертв нового коронавируса в США (106195 умерших, за сутки умерли 638 человек, летальность 5,8%). Далее следуют Великобритания (38558 умерших, 113 за сутки, летальность 14,0%), Италия (33415, 75, 14,3%), Бразилия (29341, 492, 5,7%), Франция (28802, 31, 15,2%), Испания (28752, ?, 10,0%), Мексика (9930, 151, 11,0%), Бельгия (9467, 14, 16,2%), Германия (8605, 5, 4,7%), Иран (7797, 63, 5,1%), Канада (7373, 215, 8,0%), Нидерланды (5956, 5, 12,8%), Индия (5408, 223, 2,8%), Россия (4855, 162, 1,2%), материковая часть территории КНР (4634, 0, 5,6%). Также случаи смерти от этого заболевания зарегистрированы в Австралии, Австрии, Азербайджане, Албании, Алжире, Анголе, Андорре, Аргентине, Армении, Афганистане, на Багамах, Бангладеш, Бахрейне, Беларуси, Бенине, Болгарии, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Брунее, Буркина-Фасо, Бурунди, Великобритании, Венесуэле, Венгрии, Габоне, Гайане, Гамбии, Гане, Гваделупе, Гватемале, Гондурасе, Гонконге, Греции, Грузии, Гуаме, Дании, Доминиканской республике, Египте, Замбии, Зимбабве, Израиле, Индонезии, Иордании, Ираке, Ирландии, Исландии, Йемене, Казахстане, на Каймановых островах, Камеруне, Капе Верде, Катаре, Кении, Кипре, Кыргызстане, Колумбии, Конго, Косово, Коста-Рике, Кот-д'Ивуаре, Кубе, Кюрасао, Латвии, Либерии, Ливане, Ливии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мавритании, Малайзии, Мали, Мальте, Марокко, Мартинике, Молдове, Мьянме, Нигере, Нигерии, Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, ОАЭ, Омане, Палестинской автономии, Панаме, Парагвае, Перу, Польше, Португалии, Пуэрто-Рико, Руанде, Румынии, Сальвадоре, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапуре, Сирии, Словакии, Словении, Судане, Суринаме, Таиланде, Тайване, Того, Тринидаде и Тобаго, Тунисе, Турции, Узбекистане, Украине, Уругвае, Филиппинах, Финляндии, Французской Гвиане, Хорватии, Черногории, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции, Шри-Ланке, Эквадоре, Экваториальной Гвинее, Эстонии, Эфиопии, ЮАР, Южной Корее, Ямайке, Японии.

Больше всего заболевших выявлено в США: более 1,8 миллиона человек. Более 200 тысяч заразившихся выявлены в Бразилии, России, Испании, Великобритании, Италии.







За нашими публикациями можно следить в следующих социальных сетях и мессенджерах (указана активная ссылка на страницу):

FACEBOOK TELEGRAM TWITTER ВКОНТАКТЕ ОДНОКЛАССНИКИ

Подписывайтесь на наши новости. Мы признательны вам за внимание и доверие.