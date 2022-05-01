adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
28 - 31°
Эйлат:
31 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.335 ₪ 3.410 ₪
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
28 - 31°
Эйлат:
31 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    adv_11 ar_right_wwh
    adv_12 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    22:12 В Лондоне группа подростков избила двух 11-летних еврейских детей
    21:06 В кибуце Нир-Элиягу полицейские саперы обезвредили три взрывных устройства
    19:01 Первомай в Париже: демонстранты бьют витрины и строят баррикады
    18:43 Во время проверки готовности горы Мерон к Лаг ба-Омер скончался советник главы МВБ Алик Альбаз
    18:10 Губернатор Курской области: причиной обрушения железнодорожного моста стала диверсия
    18:02 Чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка Раз Гершко завоевала серебряную медаль
    18:00 Зеленский сообщил о начале эвакуации гражданских лиц из "Азовстали"
    17:47 "Шуферсаль" отзывает с прилавков два вида печенья
    adv_13 ar_right_2
    adv_14 ar_right_3
    adv_15 ar_right_4
    adv_16 ar_right_5