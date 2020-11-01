Коронавирус в Израиле: заражены менее 10 тысяч человек

В 19:18, в воскресенье, 1 ноября, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 17:26.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 314778 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 9762 человек. 302463 выздоровели после коронавируса. 2553 заболевших COVID-19 умерли.

- Динамика смертности от коронавируса в Израиле: рекордное число жертв в октябре, число тяжелобольных сократилось вдвое

- Начинается второй этап выхода из общего карантина

- Начинаются клинические испытания израильской вакцины от коронавируса

693 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 392 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 171 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 118 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 7974 тестов, из которых 4% были положительными.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1498), Тель-Авиве-Яффо (414), Бней Браке (334). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Динамика смертности от коронавируса в Израиле: рекордное число жертв в октябре, число тяжелобольных сократилось вдвое

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в октябре) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 968 человек. Это рекордный показатель за весь период эпидемии.

Для сравнения, в сентябре от коронавируса в Израиле умерли 625 человек, августе – 423, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

Напомним, что до 18 октября в Израиле действовал общий жесткий карантин. А с 18 октября по 31 октября в стране лишь незначительно ослабили карантинные меры.

При этом в течение октября число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 сократилось примерно вдвое: с 810 до 409.

Начинается второй этап выхода из общего карантина

Вечером в субботу, 31 октября, пресс-служба канцелярии премьер-министра и пресс-служба министерства здравоохранения официально сообщили об утверждении основных положений второго этапа программы выхода из карантина. Согласно опубликованной информации, пункты второго этапа были утверждены в минувшую пятницу кабинетом министров по коронавирусу.

- Разрешено проведение тренировок и спортивных соревнований для детей и юношества. Для взрослых разрешены тренировки и соревнования по плаванию и автоспорту.

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешена работа автокинотеатров.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Запрещено проведение спортивных мероприятий, конференций, фестивалей, развлекательных шоу, выставок и участие в них.

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

- Администратор общественного или коммерческого предприятия обязан сохранять информацию о посещениях, которые должны осуществляться по предварительной договорённости или записи, для проведения в случае необходимости эпидемиологического расследования.

Положения вступают в силу 1.11.2020 года в 6:00 и будут действовать до 14.11.2020.

Положение об ограничениях на проведение мероприятий и об уголовной ответственности за соответствующие нарушения вступает в силу в тот же день в 14:00.

Положение в отношении работы мест тренировок профессиональных спортсменов вступит в силу 31.10.20.

Начинаются клинические испытания израильской вакцины от коронавируса

Утром в воскресенье, 1 ноября, начинается первый этап клинических испытаний на людях израильской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

В общей сложности в первом этапе испытаний примут участие 80 человек: примерно каждый третий получит настоящую вакцину, остальные – плацебо. Те, кому будет дана настоящая вакцина, войдут в контрольную группу, по которой будет приниматься решение об эффективности и безопасности ее применения.

Накануне все добровольцы прошли необходимые предварительные проверки в медицинском центре "Шиба" в Тель а-Шомере.

Испытания вакцины продлятся не менее полугода и будут включать в себя несколько этапов. В первом этапе примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах "Шиба" и "Адаса". Сначала вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее, вакцину начнут получать остальные добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут искать эффективную дозировку вакцины и следить за ее безопасностью.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле 2021 года, вакцина будет проверена на 30 тысячах добровольцах. Это последний этап испытаний, и в случае его успешного завершения, вакцина может быть одобрена для массового применения.