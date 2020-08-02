Коронавирус в Израиле: за неделю умерли 67 больных COVID-19

Утром в воскресенье, 2 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 72315 заразившихся. В настоящий момент заражены 26153 человек. 45631 выздоровели после коронавируса. 531 заболевший умер.

771 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 340 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 96 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 153 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса"

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 7739 тестов.

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Сравнение с данными за 1 августа затруднено, так как по субботам минздрав Израиля публикует только вечерний отчет.

В сравнении с данными недельной давности (26 июля) число выявленных зараженных коронавирусом с момента начала эпидемии увеличилось на 12840, при этом число зараженных на текущий момент сократилось на 6077, число выздоровевших после заражения коронавирусом увеличилось на 18834. За последнюю неделю от COVID-19 в Израиле умерли 67 человек. Для сравнения, за неделю до того (19-26 июля) – 58 умерших. Отметим, что число тяжелобольных за последнюю неделю увеличилось только на 11 человек, а число подключенных к аппаратам ИВЛ даже снизилось (со 100 до 96).