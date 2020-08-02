Гамзу: "Мы близки к точке, когда заболеваемость начнет снижаться"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и профессор Рони Гамзу, ответственный за борьбу с эпидемией, провели пресс-конференцию после окончания совещания в штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в больнице "Шиба".

Профессор Рони Гамзу сообщил, что удалось остановить рост заболеваемости. "Израиль близок к точке, когда заболеваемость начнет снижаться".

Он отметил, что по-прежнему имеются отдельные населенные пункты, где зафиксированы вспышки заболеваемости. В первую очередь, это касается арабских населенных пунктов и городов с преимущественно религиозным населением.

Ответственный за борьбу с эпидемией отметил, что постепенно будут ослабляться действующие ограничения. При этом он попросил израильтян набраться терпения и не оказывать давление на тех, кто принимает решения, так как поспешность может иметь негативные последствия. "Нам намного проще будет принимать решения о снятии ограничений, когда мы увидим уверенное снижение уровня заболеваемости", - сказал он.

Все выступавшие говорили о том, что до появления вакцины от коронавируса, ни увеличение количества проводимых тестов, ни эпидемиологические расследования не помогут остановить распространение болезни, если население не будет носить маски и соблюдать "социальную дистанцию".

Вечером в воскресенье, 2 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 72584 заразившихся. В настоящий момент заражены 26386 человек. 45662 выздоровели после коронавируса. 536 заболевших умерли.

772 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 342 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 98 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 141 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 7793 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4117), Бней Брак (2108), Тель-Авив-Яффо (1288).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).