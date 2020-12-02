Коронавирус в Израиле: более 11 тысяч зараженных

В 7:48, в среду, 2 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:48 утра.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 338591 заразившихся (+1218 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 11072 (+559) человек. 324642 (+647) выздоровели после коронавируса. 2877 (+12) заболевших COVID-19 умерли.

534 (+27) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 266 (+2) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 93 (-8) из них в критическом состоянии, 94 (-5) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 67 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 немного снизилось, но число зараженных растет.

За последние сутки проведены 63993 тестов. В 1,9% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1541), Нацерете (476), Хайфе (357), Тель-Авиве-Яффо (305). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.