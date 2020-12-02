Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены свыше 1300 зараженных, более 520 в больницах

В 11:06, в среду, 2 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:06.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 338748 заразившихся (+1326 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 11222 человек (+664). 324645 выздоровели после коронавируса (+648). 2881 заболевших COVID-19 умерли (+14).

523 (+12) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 280 (+13) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 97 (-5) из них в критическом состоянии, 82 (-7) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 81 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не меняется, но число зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 64071 тестов. В 1,9% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1554), Нацерете (483), Хайфе (361), Тель-Авиве-Яффо (310). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.