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NEWSru.co.il :: Здоровье2 декабря 2020 г., 09:11

Великобритания первой начнет вакцинацию от коронавируса

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Великобритания первой начнет вакцинацию от коронавируса

Британские регуляторы утвердили для использования в стране вакцину от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer и немецкой фирмы BioNTech.

Вакцинация в Великобритании начнется уже на следующей неделе.

Накануне Pfizer и BioNTech подали заявку на утверждение своей вакцины в Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Заявка будет рассмотрена 29 декабря.

Ранее Pfizer уже подала заявку в американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), где уже назначена дата рассмотрения заявки – 10 декабря.


Напомним, согласно результатам этапа клинических испытаний, разработка Pfizer и BioNTech предотвращает заражение коронавирусом с эффективностью 95%.

Эффективность вакцины, как показывают опубликованные данные, не зависит от пола и этнической принадлежности. Для людей, старше 65 лет, вакцина эффективна на 94%, что является превосходным показателем для этой возрастной группы.

Вакцина этих двух фирм была протестирована на 43500 испытуемых в шести странах (США, Германии, Бразилии, Аргентине, ЮАР и Турции) и не вызвала опасений о наличии каких-либо побочных эффектов.

Вакцина дается в двух дозах с интервалом в три недели. Через неделю после получения второй дозы вакцина должна предотвратить заражение коронавирусом. То есть, иммунитет от коронавирусной инфекции появляется через 28 дней после получения первой дозы вакцины.

Это окончательные данные по эффективности вакцины на данный момент.

Руководство Pfizer заявляло, что уже к концу этого года компания сможет произвести 50 миллионов доз вакцины, а к концу 2021 года – 1,3 миллиарда доз.

Предварительный анализ результатов, опубликованный 9 ноября, показал эффективность на 90%.

Напомним, 13 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявили о достижении соглашения с компанией Pfizer по поводу приобретения 8 миллионов доз вакцины против коронавируса, поставка которых начнется в январе 2021 года. Процесс поставки займет несколько месяцев. Позже появились сообщения о том, что первые несколько сотен тысяч доз вакцины могут прийти в Израиль уже в декабре этого года. Первыми прививку должны получить медперсонал больниц и работники больничных касс.




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