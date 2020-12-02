Коронавирус в Израиле: в больницах находятся 534 человека, 284 в тяжелом состоянии

В среду вечером, 2 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:26.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 339218 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 11290 человек. 2883 заболевших COVID-19 умерли.

534 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 284 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 92 из них в критическом состоянии, 81 подключен к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 92 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не меняется, но число зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 64314 тестов. В 1,9% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1544), Нацерете (490), Хайфе (366), Тель-Авиве-Яффо (311). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.