Коронавирус в Израиле: за последние сутки умерли 28 человек

Вечером в субботу, 2 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 16:23.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 433799 заразившихся. При этом в настоящий момент заражен 48701 человек. 3384 заболевших COVID-19 умерли.

1243 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 739 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 225 из них в критическом состоянии, 177 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 185 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 99804 теста. В 6,1% случая выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

ВАКЦИНАЦИЯ

По состоянию на 1 января, Израиль по-прежнему занимает первое место в мировом рейтинге темпов вакцинации (по данным ресурса OurWorldInData) с показателем 11,55 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели).