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NEWSru.co.il :: Здоровье2 января 2021 г., 08:50

Израиль стремится предотвратить замедление темпов вакцинации населения

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Израиль проводит "кампанию давления" на фармацевтические фирмы, стремясь предотвратить замедление темпов вакцинации

Израиль ведет активные переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими вакцины Pfizer и Moderna, стремясь предотвратить замедление темпов вакцинации населения.

1 января 12-й и 13-й каналы ИТВ сообщили, что израильские официальные лица проводят кампанию давления на фармацевтических гигантов, пытаясь убедить их в приоритете контактов с Израилем.

Между тем, в кулуарах фармацевтических компаний идет борьба между учеными и чиновниками: если первые хотят ускорить поставки вакцин в Израиль, надеясь использовать его систему здравоохранения как "испытательный полигон", то вторые обеспокоены жалобами со стороны других стран, возмущенных предпочтением, оказываемым в этом вопросе еврейскому государству. Руководство компаний опасается, что это может негативно сказаться в будущем на их продажах, отмечает The Times of Israel.


Накануне, как сообщал "Мако", некий высокопоставленный израильский чиновник, осуществляющий контакты с фармацевтическими компаниями, заявил, что новые поставки вакцины против коронавируса в Израиль задерживаются.

Это означает, что с середины января темпы вакцинации населения замедлятся на некоторое время – предположительно, как минимум, на несколько дней. Во время вынужденной паузы больничные кассы прекратят приглашать на прививку от коронавируса тех, кто пока не получил ни одной дозы, однако продолжит кампанию по вакцинации тех, кто сделал первую прививку.

В конце декабря министр здравоохранения Юлий Эдельштейн подтвердил, что в связи с возможной нехваткой вакцин от коронавируса с 10 января и до 1 февраля временно прекратится вакцинация населения первой дозой вакцины Pfizer.

По состоянию на 1 января, согласно данным ресурса OurWorldInData, осуществляющего мониторинг мирового процесса вакцинации населения против коронавируса, Израиль по-прежнему занимает первое место в рейтинге с показателем 11,55 прививки на 100 человек населения (отметим, что речь идет только о первой дозе вакцины Pfizer, для полной вакцинации этим препаратом требуется две дозы с интервалом в три недели).

Согласно данным израильского министерства здравоохранения, опубликованным в первый день нового года, на данный момент около 41% жителей страны в возрасте старше 60 лет сделали свою первую прививку.


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