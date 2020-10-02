Коронавирус в Израиле: 839 пациентов в тяжелом состоянии, 203 из них подключены к аппаратам ИВЛ

Вечером, 2 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 258920 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 72164 человек. 185122 выздоровели после коронавируса. 1633 заболевших COVID-19 умерли.

1569 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 839 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 203 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 277 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 65899 тестов (рекордный показатель). Примерно в 13% случаев при тестировании был выявлен коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (8347), Бней Брак (5639), Ашдод (3358), Модиин Илит (2433), Тель-Авив-Яффо (2366), Петах-Тиква (2009), Нетания (1981), Беэр-Шева (1572), Бейт-Шемеш (1507), Хайфа (1483), Ришон ле-Цион (1459), Холон (1377), Бейтар Илит (1351), Эльад (1341), Реховот (1327), Ашкелон (1126). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее

Динамика смертности от коронавируса в Израиле, за месяц число тяжелобольных почти удвоилось

Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в сентябре) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 625 человек. Это рекордный показатель за весь период эпидемии.

Для сравнения, в августе от коронавируса в Израиле умерли 423 человека, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.

В течение сентября число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло почти вдвое, на 372 человека (до 810).

Строгий карантин в Израиле продлен до 14 октября, введен новый вид штрафа

Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).

Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.

Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Принятие решений по этим вопросам было отложено. Следующее заседание назначено на ближайшее воскресенье, 4 октября.

Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.

С 1 октября и до окончания режима карантина вступают в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.

СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.

Ранее группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана. В своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения. Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней. На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина. Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни. Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.