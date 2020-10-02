Коронавирус в Израиле: 839 пациентов в тяжелом состоянии, 203 из них подключены к аппаратам ИВЛ
Вечером, 2 октября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса.
Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 258920 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 72164 человек. 185122 выздоровели после коронавируса. 1633 заболевших COVID-19 умерли.
1569 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 839 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 203 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 277 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
За последние сутки проведены 65899 тестов (рекордный показатель). Примерно в 13% случаев при тестировании был выявлен коронавирус.
Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.
Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (8347), Бней Брак (5639), Ашдод (3358), Модиин Илит (2433), Тель-Авив-Яффо (2366), Петах-Тиква (2009), Нетания (1981), Беэр-Шева (1572), Бейт-Шемеш (1507), Хайфа (1483), Ришон ле-Цион (1459), Холон (1377), Бейтар Илит (1351), Эльад (1341), Реховот (1327), Ашкелон (1126). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения. Проверить, отнесено ли место вашего проживания к "красным", можно на сайте минздрава.
Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.
Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире (среди стран, где число зараженных более 100 тысяч) – 0,6%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 37-м месте. См. подробнее
С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).
Динамика смертности от коронавируса в Израиле, за месяц число тяжелобольных почти удвоилось
Судя по отчетам, публикуемым министерством здравоохранения, за последний месяц (в сентябре) жертвами коронавирусной болезни COVID-19 в Израиле стали 625 человек. Это рекордный показатель за весь период эпидемии.
Для сравнения, в августе от коронавируса в Израиле умерли 423 человека, в июле – 203, в июне – 35, в мае – 62, в апреле – 198.
В течение сентября число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 возросло почти вдвое, на 372 человека (до 810).
Строгий карантин в Израиле продлен до 14 октября, введен новый вид штрафа
Вечером в среду, 30 сентября, в ходе телефонного голосования члены кабинета по борьбе с коронавирусом проголосовали за продление режима карантина до 14 октября (на три дня дольше, чем планировалось ранее).
Против этого решения голосовали только три министра от блока "Кахоль Лаван": министр туризма Асаф Замир, министр науки Изхар Шай и министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн.
Ранее на заседании кабинета обсуждалась возможность ужесточения режима карантина, в частности, сокращения до 200 метров расстояния, на которое можно удаляться от дома. Это предложение продвигал глава правительства Биньямин Нетаниягу.
Кроме того, обсуждалось предложение координатора национальной программы "Маген Исраэль" Рони Гамзу о существенном увеличении размеров штрафов за нарушение инструкций минздрава и правительства.
Принятие решений по этим вопросам было отложено. Следующее заседание назначено на ближайшее воскресенье, 4 октября.
Вместе с тем в список ограничений внесен еще один пункт: запрет на посещение сукки, принадлежащей другой семье. За нарушение этого запрета предусмотрен штраф в размере 500 шекелей.
С 1 октября и до окончания режима карантина вступают в силу жесткие ограничения по демонстрациям: протестные акции теперь можно проводить группами не более чем по 20 человек на расстоянии до километра от дома каждого из участников. 30 сентября Движение за чистоту власти подало иск в БАГАЦ против этого ограничения.
СМИ пишут о том, что, возможно, Нетаниягу вскоре предложит назначить на пост координатора действий правительства по борьбе с коронавирусом бывшего генерального директора министерства здравоохранения Моше Бар Симан Това. В настоящее время этот пост занимает профессор Рони Гамзу, многие предложения которого были проигнорированы правительством или приняты с большой задержкой.
Ранее группа исследователей из Еврейского университета и больницы "Адаса" представили кабинету по борьбе с коронавирусом обновленные данные по уровню заболеваемости и ожидаемой смертности в зависимости от различных сценариев выхода из карантина. В основу отчета легли данные, собранные ими после Рош а-Шана. В своем отчете исследователи указывают на увеличение уровня смертности среди пациентов, госпитализированных в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, в последние две недели. Они высказывают предположение, что увеличение уровня смертности являться результатом снижения эффективности системы здравоохранения в связи с высокой нагрузкой на больницы и усталостью персонала. Высказываются также версии, что пациенты попадают в больницу слишком поздно, либо же в больницах недостаточно ресурсов для их спасения. Исследователи также обратили внимание на то, что в сентябре сократилось количество дней, которые пациент находился в больнице с момента госпитализации до своей смерти. На графике "Возможный индикатор снижения эффективности системы здравоохранения" исследователи показали, что в летальных случаях количество дней госпитализации в последний месяц снизилось с 15 до 11 дней. На основании данных о заболеваемости исследователи указывают, что с начала карантина не произошло существенного снижения случаев заражения. По мнению исследователей, "неэффективность карантина" может быть связана с наличием инфекции в семье, что требует продления режима карантина. Исследователи указывают, что выход из карантина будет зависеть не только от снижения выявляемых случаев заражения, но и от количества тяжелых больных, а также способностью системы выявить и прервать цепочку заражения. Без этого, по их мнению, невозможно, вернуться к обычной жизни. Исследователи полагают, что в течение нескольких недель удастся добиться снижения индекс репродукции коронавируса до 0,9 (R). При достижении этого уровня удастся стабилизировать ситуацию в течение трех недель. На этом уровне можно будет рассмотреть возможность возобновления работы детских садов и начальных школ с разделением детей и педагогов на "капсулы" в "зеленых" городах, а также перейти к постепенному возвращению к работе предприятий.
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