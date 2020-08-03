Коронавирус в Израиле: число зараженных сокращается, их около 25 тысяч

Утром в понедельник, 3 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 73231 заразившихся (+916 за сутки). В настоящий момент заражены 25167 (-986) человек. 47523 (+1892) выздоровели после коронавируса. 541 заболевший умер (+10).

783 заболевших в больницах (+12), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 334 пациентов оценивается врачами как тяжелое (-6), 100 из них подключены к аппаратам ИВЛ (+4). Состояние 149 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса"

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 10032 теста (в последние дни число проводимых тестов заметно сократилось по сравнению с показателями прошлой недели).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 7:12. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:31, вышел на официальном сайте и в Telegram-канале в 10:53 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

Вечером в воскресенье, 2 августа, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и профессор Рони Гамзу, ответственный за борьбу с эпидемией, провели пресс-конференцию после окончания совещания в штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в больнице "Шиба".

Профессор Рони Гамзу сообщил, что удалось остановить рост заболеваемости. "Израиль близок к точке, когда заболеваемость начнет снижаться".

Он отметил, что по-прежнему имеются отдельные населенные пункты, где зафиксированы вспышки заболеваемости. В первую очередь, это касается арабских населенных пунктов и городов с преимущественно религиозным населением.

Профессор Гамзу обратился к израильтянам с просьбой строго следовать рекомендациям минздрава, сделав особый упор на ношение маски за пределами квартиры. Он также отдельно обратился к главам йешив и религиозных учебных заведений с просьбой не игнорировать требования минздрава.

Ответственный за борьбу с эпидемией отметил, что постепенно будут ослабляться действующие ограничения. При этом он попросил израильтян набраться терпения и не оказывать давление на тех, кто принимает решения, так как поспешность может иметь негативные последствия. "Нам намного проще будет принимать решения о снятии ограничений, когда мы увидим уверенное снижение уровня заболеваемости", – сказал он.

Все выступавшие говорили о том, что до появления вакцины от коронавируса, ни увеличение количества проводимых тестов, ни эпидемиологические расследования не помогут остановить распространение болезни, если население не будет носить маски и соблюдать "социальную дистанцию".