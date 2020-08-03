Коронавирус в Израиле: 99 больных подключены к ИВЛ, 546 умерли

Вечером в понедельник, 3 августа, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 74102 заразившихся. В настоящий момент заражены 26005 человек. 47551 выздоровели после коронавируса. 546 заболевших умерли.

771 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 331 пациента оценивается врачами как тяжелое, 99 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 139 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса"

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3860), Бней Брак (2129), Тель-Авив-Яффо (1253).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,7%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 52-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства около 7:30 утра с указанием времени 7:12. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:31, вышел на официальном сайте и в Telegram-канале в 10:53 утра (наша редакция ориентировалась на него). Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

Национальный координатор по борьбе с коронавирусом, профессор Рони Гамзу, генеральный директор министерства здравоохранения, профессор Хези Леви и глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат в начале заседания в общих чертах обрисовали сегодняшнюю ситуацию.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу поручил в течение 48 часов представить комиссии предложения по ограничению числа контактов и снижению количества зараженных.

По окончании заседания Биньямин Нетаниягу сделал заявление для прессы, в котором перечислил основные меры, которые обсуждаются правительством на данном этапе. Он отметил, что правительству хотелось бы избежать введение общего карантина. "Другими вариантами являются три других типа ограничений: местные карантины в городах с высоким уровнем заболеваемости. В этом случае помощь будет оказываться не только городским властям и жителям, но и находящимся в городе предприятиям", - сказал Нетаниягу.

По его словам, на повестке дня также стоит вопрос о введении "комендантского часа" в вечерние и ночные часы.

И, наконец, обсуждается введение ограничений по выходным. Он отметил, что меры могут сочетаться.

"Мы должны снизить заболеваемость. Просто обязаны. Мы не можем оставить все как есть. Также очень важно, чтобы ЦАХАЛ подключился к этой операции, особенно в отношении системы купирования заболеваемости, определения местонахождения зараженных, изоляции больных и т.д. Это важно, мы должны бороться с этой волной", - сказал он.