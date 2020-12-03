Коронавирус в Израиле: около 12 тысяч зараженных, за сутки проведено более 70 тысяч тестов

В 7:40, в четверг, 3 декабря, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 3:16.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 339939 заразившихся (+1348 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 11751 (+679) человек. 325305 (+663) выздоровели после коронавируса. 2883 (+6) заболевших COVID-19 умерли.

539 (+5) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 267 (+1) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 90 (-3) из них в критическом состоянии, 99 (+5) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 93 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не менялось, но число зараженных растет.

За последние сутки проведены 70386 тестов (рекордный показатель с начала эпидемии). В 2,2% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1639), Нацерете (488), Хайфе (385), Тель-Авиве-Яффо (320). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.