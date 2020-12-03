Коронавирус в Израиле: за сутки выявлены около 1700 зараженных, более 530 в больницах

В 11:40, в четверг, 3 декабря, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 10:49.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 340424 заразившихся (+1676 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 11660 человек (+438). 325874 выздоровели после коронавируса (+1229). 2890 заболевших COVID-19 умерли (+9).

531 (+8) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 292 (+12) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 98 (+1) из них в критическом состоянии, 85 (+3) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 103 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отметим, что в течение последней недели число тяжелобольных с диагнозом COVID-19 существенно не меняется, но число зараженных продолжает расти.

За последние сутки проведены 70712 тестов. В 2,3% случаев выявлялся коронавирус.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (1699), Нацерете (488), Хайфе (376). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.