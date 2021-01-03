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NEWSru.co.il :: Здоровье3 января 2021 г., 07:51

Коронавирус в Израиле: более 50 тысяч зараженных – почти на 15 тысяч больше, чем неделю назад

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Израиле: более 50 тысяч зараженных – почти на 15 тысяч больше, чем неделю назад

В 7:43, в воскресенье, 3 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 6:07 утра. Сравнение с данными за 2 января затруднено, т.к. в это время отчет в субботу не публиковался. Сравниваем с данными недельной давности.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 435866 заразившихся (+36224 за неделю; прирост на 27% больше, чем за позапрошлую неделю). При этом в настоящий момент заражены 50299 человек (+14774 за неделю). 360908 (+14696 за неделю) выздоровели после коронавируса. 3391 заболевших COVID-19 умерли (+181 за неделю).

1302 (+248 за неделю) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 729 (+145) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 210 (+50) из них в критическом состоянии, 179 (+46) подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 211 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.


За последние сутки проведены 76071 тестов. В 5,3% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

На фоне роста числа зараженных и числа тяжелобольных правительство намерено обсудить возможность кратковременного ужесточения карантинных мер.

ВАКЦИНАЦИЯ

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил, что к утру 3 января первую дозу вакцины Pfizer получили около 1090000 человек. Израиль остается мировым лидером в процессе вакцинации против коронавируса.


Однако больницы и больничные кассы сообщают, что запасы вакцины заканчиваются. Ожидается, что на этой неделе будет объявлен вынужденный перерыв до пополнения запасов.

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