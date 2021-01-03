Коронавирус в Израиле: состояние 761 больного тяжелое или критическое

Вечером в воскресенье, 3 января, министерство здравоохранения опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:15.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 438372 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 48366. 3412 заболевших COVID-19 умерли.

1295 заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 761 пациента оценивается врачами как тяжелое, 255 из них в критическом состоянии, 209 подключены к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Состояние 255 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 76916 тестов. В 5,5% случаев выявлялся коронавирус.

78% зараженных младше 50 лет. Более 91% тяжелобольных старше 50 лет. 98% умерших старше 50 лет. Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

В отчетах населенные пункты различаются по "цветам" ("красный", "оранжевый", "желтый", "зеленый"). В настоящее время 60 населенных пунктов в стране определяются минздравом как "красные", среди "зеленых" не осталось ни одного относительно крупного города. При просмотре отчета есть возможность определить цвет своего населенного пункта, указав его название на иврите в поиске или "прокрутив" список вниз. Определить "цвет" населенного пункта можно также на сайте Управления тылом.

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

На фоне роста числа зараженных и числа тяжелобольных правительство намерено обсудить возможность кратковременного ужесточения карантинных мер.

ВАКЦИНАЦИЯ

Однако больницы и больничные кассы сообщают, что запасы вакцины заканчиваются. Ожидается, что на этой неделе будет объявлен вынужденный перерыв до пополнения запасов.