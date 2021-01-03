Вакцинация в Израиле: первой дозой привиты более 1 миллиона 90 тысяч человек, больницы прекращают вакцинирование

По состоянию на утро воскресенья, 3 января, первую дозу вакцины от коронавируса получили в Израиле более 1090000 тысяч человек. Израиль остается на первом месте в мире по темпам вакцинации.

При этом замедление темпов поставок вакцины Pfizer может означать временное прекращение вакцинации для людей, еще не получивших первую дозу вакцины. Пока точно неизвестно, когда и на какой срок вакцинация будет приостановлена.

Тем временем министерство здравоохранения сокращает поставку вакцины больницам. Согласно новому распоряжению, больницы продолжают прививать медперсонал, однако больше не могут прививать население - в связи с нехваткой вакцин в больничных кассах для пожилых людей.