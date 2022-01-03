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Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
25 - 37°
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Иерусалим:
18 - 29°
Тель-Авив:
23 - 28°
Эйлат:
25 - 37°
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    17:13 FDA разрешило вакцинацию бустерной дозой подростков 12-15 лет
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