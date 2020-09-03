Коронавирус в Израиле: за сутки выявлено около 3200 зараженных, 13 больных умерли

Утром в четверг, 3 сентября, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 122799 заразившихся (+3172 за сутки). В настоящий момент заражены 23938 человек (+1936). 97885 выздоровели после коронавируса (+1223). 976 заболевших умерли (+13).

855 (-9) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 426 (+3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 124 (+10) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 150 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведено 34324 тестов.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (2963), Бней Брак (1164), Ашдод (958), Тель-Авив-Яффо (685), Модиин Илит (634), Тира (529), Нетания (502), Хайфа (491), Петах-Тиква (486).

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": лидируют Якир, Тира, Кафр Касем

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 19-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.

Статистика смертности от COVID-19 в Израиле: пол, возраст, география

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,8%. В списке стран с высокой относительной смертностью от COVID-19 Израиль на 44-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Минздрав этим утром вновь публиковал два отчета по коронавирусу. Первый появился на официальном сайте министерства в 7:40 утра с указанием времени 6:39. Второй утренний отчет минздрава, подготовленный к 10:29, вышел на официальном сайте минздрава в 11:27 (наша редакция ориентировалась на него).

Отметим, что с 29 июля на странице отчетов по коронавирусу на официальном сайте минздрава Израиля открывается окно с "условиями использования", которые, в частности, говорят о том, что "государство Израиль и/или министерство здравоохранения не несут ответственности за ошибки в информации".

План "Светофор" и "красные" населенные пункты

30 августа члены министерской комиссии по борьбе с коронавирусом единогласно проголосовали за план Рони Гамзу, предусматривающий введение карантинных мер и послаблений в зависимости от уровня заболеваемости в конкретном населенном пункте. План координатора по борьбе с коронавирусом получил название "Светофор" из-за цветов, которые будут использоваться для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый". Согласно плану, каждые две недели населенный пункт будет оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов в соответствии с особой формулой, в которой будет учитываться количество новых больных на 10 тысяч жителей в неделю, количество положительных тестов в неделю и скорость распространения вируса. Населенный пункт, получивший 7,5 и более, будет обозначаться как "красный", от 6 до 7,5 баллов – "оранжевый", от 5 до 6 – "желтый", и менее 4,5 – "зеленый". Вместе с тем в плане оговаривается, что члены межведомственной группы смогут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города. Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 – на улице, в "оранжевых" – до 25 человек в помещении и до 50 – на улице. Иные критерии будут действовать в учебных заведения, на транспорте, на рабочих местах, в заповедниках и парках, святых местах, торговых центрах, музеях, на спортивных объектах и мероприятиях, магазинах, аптеках. Для этих мест будут сформулированы отдельные правила.

31 августа министерство здравоохранения опубликовало список "красных" городов и поселков. На данном этапе в список включены 23 населенных пункта, которые были "окрашены" в красный цвет в соответствии с критериями, изложенными в плане "Светофор" Рони Гамзу. Это Далият аль-Кармель, Тира, Эйн-Маиль, Имануэль, Кафр-Касем, Исфия, Лакия, Бейт-Джан, Маале-Ирон, Ибилин, Кафр Бара, Джальджулия, Кфар Аза, Аль-Батуф, местный совет Каабия-Табаш-Хаджаджра, местный совет Джудейда-Макр, Умм Эль-Фахм, Джат, Тверия, Бейтар-Илит, Кафр-Кана, Рехасим, Земер.

3 сентября планируется рассмотреть на заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом вопрос о введении ограничений на передвижение в "красных городах". Возможно частичное введение "санитарного комендантского часа" с вечера до 5:00.